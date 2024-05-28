Об этом 24 Каналу сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что сегодня российская дипломатия катастрофически провальная.

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"Не путайте дипломатию с пропагандой"

Дипломатия России сейчас – это поездки с "колхозом" в Пекин и с тем же "колхозом" в Минск. Иногда еще есть Пхеньян и Тегеран.

Это все. На месте Лавров, я бы уже давно утонул в Москве. Однако он как и вся так называемая российская элита – люди без воли и достоинства, поэтому они этого делать определенно не будут,

– сказал экс-министр иностранных дел Украины.

Другое дело, когда речь идет о пропаганде. Здесь важно различать понятия пропаганды и дипломатии.

Если вы 24 часа в сутки в течение лет будете зомбировать обезьяну, то она поверит, что Земля квадратная, а солнце крутится вокруг этой Земли. Россия своей пропагандой это доказала,

– отметил Огрызко.

По его словам, россияне за рубежом используют достижения демократии для продвижения своей абсолютно деструктивной позиции. Кремль все эти 30 лет после распада Советского Союза работал на то, чтобы создать на Западе мощную сеть своих или законсервированных агентов, или агентов влияния.

Когда мы сегодня время от времени слышим, что какой-то там профессор университета в Европе вдруг запел с московского голоса, то это означает, что это расконсервированная "жестянка", которая теперь начинает активно работать. Пророссийские партии, "общественные организации" – это то, что делалось несколько десятилетий назад и то, что сегодня начинает работать,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

В этом плане Россия может дать фору и не только Украине, а всей Европе.

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