"Північний потік-2" може бути безболісним для України за однієї умови, – Фурса

Україна ризикує втратити свій статус транзитної держави у разі добудови "Північного потоку-2". Для економіки це буде збиток щонайменше від 2 до 4 мільярдів доларів на рік. Однак є один шанс, який може змінити ситуацію.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Україна отримала шанс вийти з цієї ситуації з мінімальними втратами після того, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ про примусову посадку літака у Мінську.

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Тоді затримали одного із засновників опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, через що Білорусь може отримати жорсткі санкції з боку Європи.

У чому "виграш" України

Романа Протасевича затримали 23 травня. Захід засудив режим Лукашенка та готує жорсткі санкції проти Білорусі. Детальніше – тут

Санкції, зокрема, стосуються експорту Білорусі до Європи. Мовиться і про блокування транзиту газу через білоруську трубу. Саме постачання газу в Європу є важливим моментом для України.

"Якщо Європа відмовиться від транзиту через білоруську трубу, Україна може надати у користування власну", – пояснив Фурса.

Якщо це станеться, то для України запуск "Північного потоку-2" пройде безболісно. На жаль, зараз вже його точно запустять,

– додав він.

Не варто покладати всі надії

Утім Україні не варто покладатися лише на цей випадок, адже таких санкції проти Білорусі з боку Європи може і не бути, а ризики від запуску "Північного потоку-2" – дуже великі.

"Залишаються шанси, що він ніколи не запрацює на повну потужність, тому що зараз будуть запускатися різноманітні механізми: і судові, і ті, що пов'язані з внутрішніми правилами ЄС, і екологічні аргументи", – зауважив експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко.

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Особливо роль екологічних аргументів на користь припинення добудови "Північного потоку-2" може зрости, якщо на вересневих виборах до Бундестагу Німеччини пройде партія "Зелених".

"Проте варто пам'ятати, що запуск "Північного потоку-2" є в економічних інтересах Німеччини, тому досить важко очікувати від німецьких політиків, що вони будуть протидіяти своїм економічним інтересам", – підсумував Фурса.