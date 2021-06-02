"Северный поток-2" может быть безболезненным для Украины при одном условии, – Фурса

Украина рискует потерять свой статус транзитного государства в случае достройки "Северного потока-2". Для экономики это будет ущерб минимум от 2 до 4 миллиардов долларов в год. Однако есть один шанс, который может изменить ситуацию.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Украина получила шанс выйти из этой ситуации с минимальными потерями после того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ о принудительной посадке самолета в Минске.

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Тогда задержали одного из основателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, из-за чего Беларусь может получить жесткие санкции со стороны Европы.

В чем "выигрыш" Украины

Романа Протасевича задержали 23 мая. Запад осудил режим Лукашенко и готовит жесткие санкции против Беларуси. Подробнее – здесь

Санкции, в частности, касающиеся экспорта Беларуси в Европу. Говорится и о блокировании транзита газа через белорусскую трубу. Именно поставка газа в Европу является важным моментом для Украины.

"Если Европа откажется от транзита через белорусскую трубу, Украина может предоставить в пользование собственную", – объяснил Фурса.

Если это произойдет, то для Украины запуск "Северного потока-2" пройдет безболезненно. К сожалению, сейчас уже его точно запустят,

– добавил он.

Не стоит возлагать все надежды

Впрочем Украине не стоит полагаться только на этот случай, ведь таких санкций против Беларуси со стороны Европы может и не быть, а риски от запуска "Северного потока-2" – очень большие.

"Остаются шансы, что он никогда не заработает на полную мощность, потому что сейчас будут запускаться различные механизмы: и судебные, и те, которые связаны с внутренними правилами ЕС, и экологические аргументы", – отметил эксперт по международным отношениям Александр Сушко.

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Особенно роль экологических аргументов в пользу прекращения достройки "Северного потока-2" может возрасти, если на сентябрьских выборах в Бундестаг Германии пройдет партия "Зеленых".

"Однако стоит помнить, что запуск "Северного потока-2" в экономических интересах Германии, поэтому довольно трудно ожидать от немецких политиков, что они будут противодействовать своим экономическим интересам", – подытожил Фурса.