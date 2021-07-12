"Північний потік-2" та війна на Донбасі: про що говорили Зеленський та Меркель

Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Німеччину зустрівся з канцлеркою Ангелою Меркель. Політики обговорили нормандський формат, війну на Донбасі, "Північний потік-2", небезпеку для України, формулу Штайнмаєра.

Володимир Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель 12 липня. Це відбулось під час офіційного візиту Президента України в Німеччину.

До теми Україна в небезпеці, – Зеленський зажадав конкретики від Меркель під час зустрічі

Німеччина надасть Україні вакцину від коронавірусу

Ангела Меркель заявила, що Україна і Німеччина хочуть разом подолати виклики пандемії.

Можемо сьогодні обіцяти Україні до 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Це дуже важливий крок,

– сказала канцлерка Німеччини.

Ситуація на Донбасі

Володимир Зеленський заявив, що Росія не погоджує кластери від Німеччини та Франції. Глава держави закликав Берлін і Париж країни тиснути на Москву, щоб вона погодилася на зустріч у нормандському форматі і завершила війну Донбас

Він заявив, що вважає прекрасним проєкт, який готувала німецька сторона спільно з французькою, під назвою ключові кластери з виконання мінських домовленостей.

Україна підтримала цей проєкт, і він зараз знаходиться у російської сторони. Тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни в Донбасі,

– заявив Зеленський.

Також Володимир Зеленський заявив, що хоче залучити США до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Глава держави планує обговорити це з лідерами США та Німеччини.

Щодо залучення США до нормандського формату

Президент України заявив, що ще не встиг обговорити залучення США до врегулювання на Донбасі з Ангелою Меркель. Проте зазначив, що планує це зробити.

Я хотів би, щоб США допомагали нам у питанні мирного врегулювання на Донбасі. Це буде у нормандському форматі, якщо учасники будуть "за", або це буде в іншому форматі,

– зауважив президент.

Зеленський заявив, що це питання перемовин. Президент України заявив, що у нього буде зустріч з Байденом й він підійматиме це питання.

Про формулу Штайнмаєра

Ангела Меркель заявила про повільне виконання мінських домовленостей. Вона заявила, що потрібна реалізація "формули Штайнмаєра".

"Україна на лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, так не зробили сепаратисти в Луганській і Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмайєра", – пояснила Ангела Меркель.

Про "Північний потік-2"

Зеленський заявив, що Німеччина є одним з ключових партнерів України, а її підтримка незмінна. Підкреслив також, що ключовими були питання безпеки в Україні: це Донбас, Крим, "Північний потік-2".

Український маршрут транспортування газу в Європу є істотним стримуючим фактором. Запуск "Північного-потоку-2" несе потенційну загрозу безпеці в регіоні,

– зазначив Зеленський.

Він пояснив, що про це свідчить концентрація російських військ на кордоні з Україною. Зеленський заявив, що не отримав конкретики.

"Україна в небезпеці. У нас війна. Конкретика потрібна нам. Ми можемо зберігати у майбутньому життя наших громадян", – сказав президент.

Також зауважив, що у 2019 році Німеччина дуже допомогла Україні, коли тиснула на Росію. Мовиться про гроші, які Москва мала виплатити Україні, згідно з рішенням міжнародного арбітражу. Однак у питанні "Північного потоку-2" Київ повинен мати гарантії енергетичної безпеки.

Заява Ангели Меркель щодо "Північного потоку-2"

Ангела Меркель заявила, що Німеччина серйозно сприймає побоювання з боку України. Тому планує порушити відповідне питання під час свого візиту до США.

Ми хочемо досягти того, щоб лишився транзит газу через Україну й у майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу, навіть після завершення будівництва "Північного потоку-2",

– заявила Меркель.

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