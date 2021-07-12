У нас мало часу, – Зеленський

Глава держави наголосив, що нещодавно кілька наших військових загинули від куль проросійських бойовиків на Донбасі. Меркель вже детально проінформували про втрати України.

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Він зазначив, що почав дискутувати з Меркель щодо російського газопроводу "Північний потік-2", однак конкретної відповіді так і не почув. Зеленський наголосив, що у політиків та їх країн – мало часу.

Україна в небезпеці. У нас війна. Конкретика потрібна нам. Ми можемо зберігати у майбутньому життя наших громадян,

– сказав президент.

Водночас він зауважив, що у 2019 році Німеччина дуже допомогла Україні, коли тиснула на Росію. Мовиться про гроші, які Москва мала виплатити Україні, згідно з рішенням міжнародного арбітражу. Однак у питання "Півнчного потоку-2" Київ повинен мати гарантії енергетичної безпеки.

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