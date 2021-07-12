У нас мало времени, – Зеленский

Глава государства отметил, что недавно несколько украинских военных погибли от пуль пророссийских боевиков на Донбассе. Меркель уже подробно проинформировали о потерях Украины.

Советуем Несправедливо, – Зеленский о желании Меркель и Макрона встретиться с Путиным

Он отметил, что начал дискуссировать с Меркель касаемо российского газопровода "Северный поток-2", однако конкретного ответа так и не услышал. Зеленский отметил, что у политиков и их стран – мало времени.

Украина в опасности. У нас война. Конкретика нужна нам. Мы можем сохранять в будущем жизнь наших граждан,

– сказал Зеленский.

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