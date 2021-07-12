"Северный поток-2" вопрос не экономики, а безопасности
Зеленский будет пытаться остановить российский газопровод даже тогда, когда по нему уже пойдет газ. Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил в интервью.
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Позиция Зеленского (по компенсациям – 24 канал) такова: "Северный поток-2" – это уже давно не экономический вопрос, это вопрос безопасности. Именно поэтому, я думаю, о каких-то экономических компенсациях речь не пойдет,
– объяснил Никифоров.
Он добавил, что Киев может лишь согласиться на гарантии безопасности, в частности относительно временно оккупированных территорий. То есть, если газопровод не остановят, то Украина потребует возвращения территорий "тем или иным способом".
Что известно о возможности компенсаций
Немецкие СМИ заявили, что правительство разработало несколько вариантов компенсаций для Украины, если Киев потеряет роль транзитера газа. Говорится о:
- помощи в энергетической сфере;
- вложении миллиардов в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины;
- сотрудничестве в области производства водорода.
Коротко о газопроводе
- Россия строит "Северный поток-2", чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины. Из-за этого Киев ежегодно будет терять около 1,5 миллиарда долларов.
- В 2019 году строительство остановили санкции США против компаний, прокладывающих газопровод.
- Через год работы возобновили. Сначала президент США Джо Байден говорил, что новые санкции будут контрпродуктивными и ухудшат отношения с Европой, ведь "Северный поток-2" уже почти достроен. Однако впоследствии ограничения все-таки ввели.