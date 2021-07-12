"Северный поток-2" вопрос не экономики, а безопасности

Зеленский будет пытаться остановить российский газопровод даже тогда, когда по нему уже пойдет газ. Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил в интервью.

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Позиция Зеленского (по компенсациям – 24 канал) такова: "Северный поток-2" – это уже давно не экономический вопрос, это вопрос безопасности. Именно поэтому, я думаю, о каких-то экономических компенсациях речь не пойдет,

– объяснил Никифоров.

Он добавил, что Киев может лишь согласиться на гарантии безопасности, в частности относительно временно оккупированных территорий. То есть, если газопровод не остановят, то Украина потребует возвращения территорий "тем или иным способом".

Что известно о возможности компенсаций

Немецкие СМИ заявили, что правительство разработало несколько вариантов компенсаций для Украины, если Киев потеряет роль транзитера газа. Говорится о:

помощи в энергетической сфере;

вложении миллиардов в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины;

сотрудничестве в области производства водорода.

Коротко о газопроводе