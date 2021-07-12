"Північний потік-2" питання не економіки, а безпеки

Зеленський намагатиметься зупинити російський газопровід навіть тоді, коли по ньому вже піде газ. Про це речник президента Сергій Никифоров заявив у інтерв'ю.

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Позиція Зеленського (щодо компенсацій – 24 канал) така: "Північний потік-2" – це вже давно не економічне питання, це питання безпеки. Саме тому, я думаю, про якісь економічні компенсації не йтиметься,

– пояснив Никифоров.

Він додав, що Київ може лише погодитися на гарантії безпеки, зокрема щодо тимчасово окупованих територій. Тобто, якщо газопровід не зупинять, то Україна вимагатиме повернення територій "тим чи іншим способом".

Що відомо про можливість компенсацій

Німецькі ЗМІ заявили, що уряд розробив кілька варіантів компенсацій для України, якщо Київ втратить роль транзитера газу. Мовиться про:

допомогу в енергетичній сфері;

вкладення мільярдів у ремонт зношеної газотранспортної мережі України;

співпрацю у галузі виробництва водню.

Коротко про газопровід