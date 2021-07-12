"Северный поток-2" и война на Донбассе: о чем говорили Зеленский и Меркель

12 июля 2021 , 20:54
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Источник:

24 канал

Владимир Зеленский во время официального визита в Германию встретился с канцером Ангелой Меркель. Политики обсудили "Северный поток-2", опасности для Украины и войну на Донбассе.

Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель 12 июля. Это произошло во время официального визита Президента Украины в Германию.

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