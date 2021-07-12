Господин Лашет одновременно является руководителем партии ХДС (Христианско-демократический союз), а также кандидатом на пост канцлера Германии от блока ХДС / ХСС.
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Зеленский в Германии провел первую официальную встречу
Армин Лашет поблагодарил Владимира Зеленского за визит в представительство федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия в Берлине сразу после прилета в Германию. Президент Украины, напомним, прилетел туда именно 11 июля.
- Что интересно, именно Зеленский стал первым иностранным лидером, который поздравил Лашета с избранием председателем партии ХДС.
Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил Армина Лашета за гостеприимство и выразил надежду, что следующее федеральное правительство Германии (которое Лашет может возглавить после Ангелы Меркель уже осенью 2021) продолжит политику поддержки Украины.
Встреча Владимира Зеленского и Армина Лашета / Фото ОП
В частности, в вопросах:
- Восстановления суверенитета и территориальной целостности.
- Европейской интеграции и членства Украины в НАТО.
Политики в целом обсудили ряд вопросов:
- Пандемию коронавируса.
- Помощь Украине вакцинами со стороны Европейского Союза.
- Мир на Донбассе и поведение России.
- Проблему "Северного потока-2" и тому подобное.