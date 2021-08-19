"Північний потік-2" – як друга частина поганого кіно, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна рішуче не погоджується з Німеччиною та США щодо "Північного потоку-2". За його словами, позиція цих країн нас не задовольняє.

Президент зазначив, що одне з принципових питань, про яке він має говорити з Джо Байденом під час зустрічі, – буде стосуватися російського газогону. Про це глава держави повідомив під час інтерв'ю НВ.

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Люди повинні розуміти: питання добудувати – це одне питання, а потім треба ще імплементувати. Треба, щоб воно було ще й застраховано, там багато-багато речей. Україна буде робити все. Тут поставимо три крапки, а там уже кожен зрозуміє, як захоче,

– сказав Володимир Зеленський.

"Північний потік-2" – ризик не тільки для України

Він також наголосив, що запуск "Північного потоку-2" – це ризик не тільки для України, але і для Європи. За його словами, це втрачені Україною мінімум два мільярди доларів на рік.

Ми вважаємо, що це формат зброї. Це знаєте, як погане кіно, Nord Stream 2, друга частина. Ти знаєш, у принципі, чим закінчиться. Європейці, у принципі, розуміють і зараз бачать, який дефіцит штучно – Росія може собі дозволити – створили з ціною на газ,

– зауважив президент.

"Ми знаємо кінець фільму, але все одно йдемо, дивимось і віримо, що якось по-іншому закінчиться. А воно не закінчується по-іншому, тому що це кіно, його вже зняли. Вони розуміють, як знімали, яка там драматургія і до чого ведуть. Абсолютно зрозуміла історія", – підсумував глава держави.

Однак компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором "Північного потоку-2", спростувала цю інформацію.

"Північний потік-2" : що відомо

США та Німеччина 21 липня 2021 року підписали угоду про запуск "Північного потоку-2". її розкритикували в ЄС.

Представники МЗС Польщі та України виступили зі заявою про те, що країни спільно протистоятимуть запуску газогону.

Конгрес Сполучених Штатів 31 липня схвалив поправку, яка дозволить запроваджувати санкції проти трубопроводу.

Видання Deutsche Welle повідомило, що будівництво російського газопроводу планують завершити 23 серпня.

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