"Северный поток-2" – как вторая часть плохого кино, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина решительно не соглашается с Германией и США относительно "Северного потока-2". По его словам, позиция этих стран нас не удовлетворяет.

Президент отметил, что один из принципиальных вопросов, о котором он должен говорить с Джо Байденом во время встречи, – будет касаться российского газопровода. Об этом глава государства сообщил во время интервью НВ.

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Люди должны понимать: вопрос достроить – это один вопрос, а потом надо еще имплементировать. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все. Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет,

– сказал Владимир Зеленский.

"Северный поток-2" – риск не только для Украины

Он также отметил, что запуск "Северного потока-2" – это риск не только для Украины, но и для Европы. По его словам, это потерянные Украиной минимум два миллиарда долларов в год.

Мы считаем, что это формат оружия. Это знаете, как плохое кино, Nord Stream 2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно – Россия может себе позволить – создали с ценой на газ,

– заметил президент.

"Мы знаем конец фильма, но все равно идем, смотрим и верим, что как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как снимали, какая там драматургия и к чему ведут. Абсолютно понятная история", – подытожил глава государства.

Однако компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока-2", опровергла эту информацию.

"Северный поток-2": что известно

США и Германия 21 июля 2021 года подписали соглашение о запуске "Северного потока-2". Его раскритиковали в ЕС.

Представители МИД Польши и Украины выступили с заявлением о том, что страны совместно будут противостоять запуску газопровода.

Конгресс Соединенных Штатов 31 июля одобрил поправку, которая позволит вводить санкции против трубопровода.

Издание Deutsche Welle сообщило, что строительство российского газопровода планируют завершить 23 августа.

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