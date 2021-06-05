"Північний потік-2" є ударом у самісіньке серце, – посол України в Німеччині

Президент Росії Володимир Путін заявив, що робота першої нитки газопроводу "Північного потоку-2" успішно завершилась. Однак чи вдасться Кремлю запустити цю гілку, поки зарано говорити.

Як у США відреагували на заяву Путіна

У Конгресі США сформувалася двопартійна опозиція "Північному потоку-2". Американські сенатори розглядають можливі подальші кроки, аби не дати Росії прив'язати Європу до свого газу.

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За словами сенатора від штату Нью-Гемпшир Джіна Шахіна, попереду ще довгий шлях до запуску газопроводу. "Ми маємо продовжити вживати заходів для того, щоб зупинити цей проєкт", – підкреслив він.

Ще у грудні 2020 року Палата представників США ухвалила санкції проти компаній, які залучені до сертифікації і ліцензування "Північного потоку-2". Втім поки не відомо, чи застосує їх Білий дім.

Німеччина підтримує залучення України до переговорів

Адміністрація Джо Байдена почала перемовини з Берліном щодо долі російського газогону. Результати цих перемовин наразі не розголошують. В Києві ж наполягають: Україна теж має бути присутньою за столом переговорів, адже "Північний потік-2" несе безпосередню загрозу нашій державі.

"Північний потік-2" є ударом у самісіньке серце України, як з точки зору економіки, так і з безпекових міркувань,

– зауважив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Він наголосив, що для цього українські представники добиваються участі в американо-німецьких переговорах щодо цього надзвичайно небезпечного проєкту. Він переконаний, що "ми повинні сидіти за одним з ними столом та мати право голосу".

Реакція Польщі на запуск газопроводу

Звернення щодо залучення до переговорів по "Північному потоці-2" направили в канцелярію Ангели Меркель. Відповідь поки не надійшла.

На сполох б'ють і в Польщі. Варшава теж добре розуміє, що попри заяви німецької влади про те, що це суто комерційний проєкт, для Кремля це, в першу чергу, геополітична мета. "Північний потік-2" послабить Україну і дасть Москві важелі впливу на європейські політичні еліти, а також дозволить їй і надалі нарощувати свою військову міць.

Ми маємо розуміти, що грошові прибутки, які вони отримуватимуть від "Північного потоку-2", підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії,

– запевнив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі.

Загрози розуміють і в Бельгії

Загрозу в "Північному потоку-2" бачать і в Брюсселі. Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон наголошує, що російський газогін не відповідає Третій директиві Євросоюзу. Однак у Москви і Берліна є можливість для обходу цих вимог.

Відтак у Брюсселі лише можуть рекомендувати Ангелі Меркель утриматися від введення газогону в експлуатацію.

"Північний потік-2" не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту»,

– зазначив Сімсон.

Чи запрацює "Північний потік-2" насправді

Зупинити "Північний потік-2" здатна лише влада США. Втім Білий Дім не бажає псувати стосунки з Німеччиною – головним партнером штатів в Європі. Адміністрація Джо Байдена утримується від рішучих кроків, попри численні заклики як європейських політиків, так і американських конгресменів.

У Німеччині немає одностайності щодо цього питання. Провідна партія на чолі з Ангелою Меркель прагне ввести в експлуатацію "Північний потік-2". Водночас їх найближчі конкуренти, партія "Зелених", навпаки є проти цього.

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Доля російського газогону вирішиться у вересні, коли німці обиратимуть новий парламент. А відтак у "Північного потоку-2" можуть бути не такі перспективи, як це намагався представити Володимир Путін.

Реакція світу на запуск "Північного потоку-2": дивіться сюжет 24 каналу