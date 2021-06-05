"Северный поток-2" является ударом в самое сердце, – посол Украины в Германии

Президент России Владимир Путин заявил, что строительство первой нитки газопровода "Северного потока-2" успешно завершилось. Однако удастся ли Кремлю запустить эту ветку, пока рано говорить.

Как в США отреагировали на заявление Путина

В Конгрессе США сформировалась двухпартийная оппозиция "Северному потоку-2". Американские сенаторы рассматривают возможные дальнейшие шаги, чтобы не дать России привязать Европу к своему газу.

К теме Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2"

По словам сенатора от штата Нью-Гэмпшир Джина Шахина, впереди еще долгий путь к запуску газопровода. "Мы должны продолжить принимать меры для того, чтобы остановить этот проект", – подчеркнул он.

Еще в декабре 2020 года Палата представителей США приняла санкции против компаний, которые привлечены к сертификации и лицензированию "Северного потока-2". Впрочем пока не известно, применит ли их Белый дом.

Германия поддерживает привлечение Украины к переговорам

Администрация Джо Байдена начала переговоры с Берлином о судьбе российского газопровода. Результаты этих переговоров пока не разглашают. В Киеве же настаивают: Украина тоже должна присутствовать за столом переговоров, ведь "Северный поток-2" несет непосредственную угрозу нашему государству.

"Северный поток-2" является ударом в самое сердце Украины, как с точки зрения экономики, так и по соображениям безопасности,

– отметил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он подчеркнул, что для этого украинские представители добиваются участия в американо-немецких переговорах по этому чрезвычайно опасному проекту. Он убежден, что "мы должны сидеть за одним с ними столом и иметь право голоса".

Реакция Польши на запуск газопровода

Обращение относительно привлечения к переговорам по "Северному потоку-2" направили в канцелярию Ангелы Меркель. Ответ пока не поступил.

Тревогу бьют и в Польше. Варшава тоже хорошо понимает, что несмотря на заявления немецких властей о том, что это сугубо коммерческий проект, для Кремля это, в первую очередь, геополитическая цель. "Северный поток-2" ослабит Украину и даст Москве рычаги влияния на европейские политические элиты, а также позволит ей и в дальнейшем наращивать свою военную мощь.

Мы должны понимать, что денежные доходы, которые они будут получать от "Северного потока-2", пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России,

– заверил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Угрозы понимают и в Бельгии

Угрозу в "Северном потоке-2" видят и в Брюсселе. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отмечает, что российский газопровод не соответствует Третьей директиве Евросоюза. Однако у Москвы и Берлина есть возможность для обхода этих требований.

Поэтому в Брюсселе только могут рекомендовать Ангеле Меркель воздержаться от введения газопровода в эксплуатацию.

"Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта,

– отметил Симсон.

Заработает ли "Северный поток-2" на самом деле

Остановить "Северный поток-2" способны лишь власти США. Впрочем Белый дом не желает портить отношения с Германией – главным партнером Штатов в Европе. Администрация Джо Байдена воздерживается от решительных шагов, несмотря на многочисленные призывы как европейских политиков, так и американских конгрессменов.

В Германии нет единодушия по этому вопросу. Управляющая партия во главе с Ангелой Меркель стремится ввести в эксплуатацию "Северный поток-2". В то же время их ближайшие конкуренты, партия "Зеленых", наоборот выступают против этого.

Интересно Россия хочет достроить "Северный поток-2" до конца 2021 года

Судьба российского газопровода решится в сентябре, когда немцы будут выбирать новый парламент. А значит у "Северного потока-2" могут быть не такие перспективы, как это пытался представить Владимир Путин.

Реакция мира на запуск "Северного потока-2": смотрите сюжет 24 канала