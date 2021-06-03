Детали от Мельника
Российский газопровод – удар по Украине. Он негативно влияет и на сферу экономики, и на безопасность.
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"Северный поток-2" – удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности. Именно поэтому требует участия в переговорах касательно этого крайне опасного проекта. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса,
– подчеркнул дипломат.
Заметим, ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцки объяснял, что деньги от реализации "Северного потока-2" направят не на реформы, или рост инвестиций, а на российские ракеты, танки и корабли.
Главное о "Северном потоке-2"
- Россия строит "Северный поток-2" для транспортировки природного газа в Европу в обход Украины. Работы завершили на 95%.
- Длительное время проект блокировали американские санкции. Однако 20 мая в США заявили, что не будут продлевать ограничения против российского газопровода.
- Такое решение президент США Джо Байден объяснил тем, что реализацию проекта уже почти завершили, поэтому блокировать его "контрпродуктивно".
- Впоследствии Вашингтон все-таки одобрил новые санкции против российских компаний и судов, участвующих в реализации "Северного потока-2".