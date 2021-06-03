Детали от Мельника

Российский газопровод – удар по Украине. Он негативно влияет и на сферу экономики, и на безопасность.

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"Северный поток-2" – удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности. Именно поэтому требует участия в переговорах касательно этого крайне опасного проекта. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса,

– подчеркнул дипломат.

Заметим, ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцки объяснял, что деньги от реализации "Северного потока-2" направят не на реформы, или рост инвестиций, а на российские ракеты, танки и корабли.

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