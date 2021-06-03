Деталі від Мельника

Російський газопровід – удар по Україні. Він негативно впливає і на сферу економіки, і на безпеку.

До теми Росія хоче добудувати "Північний потік-2" до кінця 2021 року

"Північний потік-2" – удар у самісіньке серце України: як з погляду економіки, так і насамперед безпеки. Саме тому вимагає участі у переговорах щодо цього вкрай небезпечного проєкту. Ми повинні сидіти за одним столом і мати право голосу,

– наголосив дипломат.

Зауважимо, раніше посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі пояснював, що гроші від реалізації "Північного потоку-2" спрямують не на реформи, чи зростання інвестицій, а на російські ракети, танки і кораблі.

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