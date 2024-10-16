Зеленський у Раді представив План перемоги України: основні тези

Володимир Зеленський у Верховній Раді представив План перемоги України у війні проти Росії. Раніше писали, що документ включає дипломатію, економіку, політику та військовий компонент.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, що План передбачає більше ракет ATACMS і Storm Shadow та дозвіл стріляти ними по військових цілях у глибині Росії. Що розповів президент України про План перемоги – читайте у тексті 24 Каналу.

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Що розповів Зеленський про План перемоги України

За словами президента, план складається з 5 пунктів і 3 таємних додатків. Глава держави наголосив, що якщо все "буде йти за планом", то війну можна закінчити до кінця наступного року.

Ми повинні змінити обставини, щоб війна закінчилася безвідносно від того, що хоче Путін,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що пункти Плану перемоги розраховані за часом. Перші чотири стосуються часу війни, щоб її завершити. П'ятий пункт розрахований на час після війни, щоб гарантувати безпеку.

Що передбачає кожен з пунктів Плану

Перший пункт плану стосується запрошення України в НАТО зараз. За словами Зеленського, це стане "свідченням рішучості" й покаже, як партнери бачать Україну в архітектурі безпеки.

Другий пункт стосується зміцнення оборони. Він включає операції у визначених місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; виведення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та зняття обмеження на використання зброї; доступ до розвідданих партнерів.

Третій пункт – стримування. Йдеться про розміщення комплексного неядерного пакету стримування, який захистить від російської агресії та звузить її можливості.

Четвертий пункт – це розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.

Важливо! Другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які вже презентували партнерам.

П'ятий пункт є післявоєнним, щоб гарантувати безпеку. Йдеться про те, що після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Контингент США зможуть замінити українські військові.

За словами Зеленського, партнери України, яким уже був представлений План перемоги, поставилися до нього практично. У четвер, 17 жовтня, президент також представить його на засіданні Європейської ради.