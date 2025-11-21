Мирний план Трампа: як на окупованих територіях реагують на ідею передачі земель Росії
- На окупованих територіях не підтримують мирний план Дональда Трампа, оскільки він не передбачає повернення територій Україні.
- На територіях, окупованих з 2022 року, перебувають близько 3,5 – 5 мільйонів людей, які залишаються відрізаними від України.
На тимчасово окупованих Росією територіях немає підтримки "мирного плану" американського президента Дональда Трампа. Місцеве населення сподівається на деокупацію.
Таку інформацію повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері "Суспільне.Студія" у п'ятницю, 21 листопада, повідомляє 24 Канал.
Що відбувається на окупованих територіях?
За його словами, загалом на окупованих територіях такого поняття як мирний план Дональда Трампа не існує, оскільки це не висвітлюють у російському інфопросторі, і обізнаності та обговорення цього питання немає.
Насправді з точки зору точкового спілкування з нашими джерелами тут позиція абсолютно проукраїнська і тут абсолютно відчуття зради, яке є, бо люди там знаходяться, там продовжують боротися, сподіваючись на те, що деокупація наступить, бо план Трампа він не просто не передбачає часу, коли вона наступить. Він фактично заперечує, що колись ці території знову повернеться в склад України,
– сказав він.
Петро Андрющенко із посиланням на російські дані розповів, що станом на сьогодні лише на територіях, які окуповані з 2022 року, перебуває близько 5 мільйонів людей. Згідно з українськими даними – 3,5-4 мільйони.
"Це мільйони людей, яких просто отак відрізають і кажуть, тепер ви будете належати Україні. Це таке кріпацтво і рабство 21-го сторіччя... Саме цього наративу не вистачає на публічній і в міжнародній дискусії", – додав він.
Що передбачає план Трампа?
Згідно з Politico, так званий "мирний план" російської та американської сторін підтвердить суверенітет України, але обмежить чисельність ЗСУ до 600 тисяч осіб та заборонить країні вступити до НАТО назавжди.
В обмін Росія зобов'язується не здійснювати нових нападів і отримає можливість повернення до глобальної економіки, включно з потенційним пом'якшенням санкцій, яке розглядатиметься "у кожному випадку окремо".
Ба більше, у разі затвердження плану Крим та Луганська й Донецька області визнаватимуться де-факто територією Росії, тоді як межі в Херсонській і Запорізькій областях будуть "заморожені" по лінії фронту.