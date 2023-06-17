План захисту України Залужний показав лише в лютому 2022-го, але був нюанс

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив план захисту України лише в лютому 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення. Однак, готуватися до нього почав набагато раніше.

Підготовку до воєнних дій Залужний приховував від Володимира Зеленського і від американських союзників Києва.

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Залужний від перших днів на посаді стверджував, що загроза повномасштабної війни є реальною. Саме тому український Генштаб розробляв різні варіанти розвитку подій задовго до 24 лютого.

"Ти ні з чим не сплутаєш запах війни, і він уже відчувався в повітрі”, – казав Залужний Time у червні 2022 року.

! Задовго до початку великої війни командування ЗСУ перейшло фактично на цілодобовий режим роботи, "попри заспокійливі меседжі, які виголошували політики".

BBC називає першим суттєвим рішенням Валерія Залужного – це дозвіл військовим на Донбасі у разі нападу на них відкривати вогонь у відповідь без узгодження зі старшим командуванням.

Сам Залужний перебрався жити у приміщення неподалік Генштабу – щоб краще підготуватися до ймовірного вторгнення і зберегти ці приготування у таємниці. Наприклад, саме тоді перевозили системи ППО з пунктів їхнього постійного базування, і робилося це вночі,

– йдеться у статті.

Приховування плану від Зеленського та США

За даними New Yorker, Валерій Залужний приховував військові приготування навіть від Володимира Зеленського і від партнерів Києва.

І лише в лютому 2022 року Залужний представив план захисту України.

Ба більше, зазначають, що Генштаб показав військовій аташе американського посольства в Києві ескіз українських позицій і схем оборони. Згодом виявилось, що це був фальшивий варіант плану, щоб приховати увесь розмах приготувань.

Сам Залужний в інтерв'ю Time розповів, що, бувши ще виконувачем обов’язки командувача у зоні бойових дій на Сході у 2019 році, не планував занурювати Зеленського у деталі військової тактики й перипетії армійських структур управління. Все тому, що у президента інші задачі.