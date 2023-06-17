Підготовку до воєнних дій Залужний приховував від Володимира Зеленського і від американських союзників Києва.

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Залужний від перших днів на посаді стверджував, що загроза повномасштабної війни є реальною. Саме тому український Генштаб розробляв різні варіанти розвитку подій задовго до 24 лютого.

"Ти ні з чим не сплутаєш запах війни, і він уже відчувався в повітрі”, – казав Залужний Time у червні 2022 року.

Зверніть увагу! Задовго до початку великої війни командування ЗСУ перейшло фактично на цілодобовий режим роботи, "попри заспокійливі меседжі, які виголошували політики".

BBC називає першим суттєвим рішенням Валерія Залужного – це дозвіл військовим на Донбасі у разі нападу на них відкривати вогонь у відповідь без узгодження зі старшим командуванням.

Сам Залужний перебрався жити у приміщення неподалік Генштабу – щоб краще підготуватися до ймовірного вторгнення і зберегти ці приготування у таємниці. Наприклад, саме тоді перевозили системи ППО з пунктів їхнього постійного базування, і робилося це вночі,

– йдеться у статті.

Приховування плану від Зеленського та США

За даними New Yorker, Валерій Залужний приховував військові приготування навіть від Володимира Зеленського і від партнерів Києва.

І лише в лютому 2022 року Залужний представив план захисту України.

Ба більше, зазначають, що Генштаб показав військовій аташе американського посольства в Києві ескіз українських позицій і схем оборони. Згодом виявилось, що це був фальшивий варіант плану, щоб приховати увесь розмах приготувань.

Сам Залужний в інтерв'ю Time розповів, що, бувши ще виконувачем обов’язки командувача у зоні бойових дій на Сході у 2019 році, не планував занурювати Зеленського у деталі військової тактики й перипетії армійських структур управління. Все тому, що у президента інші задачі.