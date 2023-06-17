Подготовку к военным действиям Залужный скрывал от Владимира Зеленского и американских союзников Киева.

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Залужный с первых дней в должности утверждал, что угроза полномасштабной войны реальна. Именно поэтому украинский Генштаб разрабатывал разные варианты развития событий задолго до 24 февраля.

"Ты ни с чем не спутаешь запах войны, и он уже ощущался в воздухе", – говорил Залужный Time в июне 2022 года.

Обратите внимание ! Задолго до начала великой войны командование ВСУ перешло фактически на круглосуточный режим работы, "несмотря на успокаивающие месседжи, которые произносили политики".

BBC называет первым существенным решением Валерия Залужного – это разрешение военным на Донбассе в случае нападения на них открывать ответный огонь без согласования со старшим командованием.

Сам Залужный перебрался жить в помещение недалеко от Генштаба – чтобы лучше подготовиться к вероятному вторжению и сохранить эти приготовления в тайне. Например, именно тогда перевозили системы ПВО из пунктов их постоянного базирования, и делалось это ночью,

– говорится в статье.

Сокрытие плана от Зеленского и США

По данным New Yorker, Валерий Залужный скрывал военные приготовления даже от Владимира Зеленского и партнеров Киева.

И только в феврале 2022 года Залужный представил план защиты Украины.

Более того, отмечают, что Генштаб показал военной атташе американского посольства в Киеве эскиз украинских позиций и схем обороны. Впоследствии оказалось, что это был ложный вариант плана, чтобы скрыть весь размах приготовлений.

Сам Залужный в интервью Time рассказал, что, будучи исполняющим обязанности командующего в зоне боевых действий на Востоке в 2019 году, не планировал погружать Зеленского в детали военной тактики и перипетии армейских структур управления. Все потому, что у президента другие задачи.