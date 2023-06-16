После первых ракетных ударов России по Киеву на рассвете 24 февраля 2022 года в чате одноклассников генерала Залужного из Звягельской школы началась легкая паника. Как вдруг кто-то написал важное сообщение.

Обратите внимание Железный генерал, "мутящий движ": биография Главнокомандующего ВСУ Залужного

"Валера делает свою работу"

Берегите нервы! Валера делает свою работу, а мы должны свою,

– написал в чат кто-то из друзей детства главкома.

Прочитал ли это сообщение сам Валерий Залужный, неизвестно. Впрочем, с самого начала полномасштабной войны в этом чате он уже не написал ни слова.

"Наш Валлерчик": каким был "Железный генерал" в детстве

Жители Звягеля Житомирской области до сих пор привыкают к новому названию своего города, ведь до прошлого года он назывался Новоградом-Волынским.

"А его как ни назови, что Новоград, что Звягель – все равно город военных", – смеется Татьяна Шатульская-Пелешок. Она – учительница начальных классов будущего Главнокомандующего ВСУ. Вспоминает, что маленького Валерия Залужного, "щуплого мальчика" в сентябре 1980 года привела в школу его мама.

"Отец его был военным, он с детства видел вокруг себя военных, любил играть солдатиками на парте, солдатиков на перерывах рисовал. Наша школа была под шефством одной из воинских частей: солдаты к нам на уроки приходили, на их плацу детей принимали в октябрята и пионеры. Я совсем не удивляюсь, что Валера пошел в военные", – отметила Татьяна Григорьевна.

Также добавила, что Залужный не был отличником, однако старательным. С ним в классе учился мальчик-полусирота, который постоянно был голоден. Маленький Валерий приносил однокласснику что-нибудь поесть из дома и даже отдавал порцию своего школьного обеда.

Он был очень хорошим ребенком,

– с улыбкой вспоминает Татьяна Григорьевна.

Смотрите также Фото маленькой девочки, которая спит на руках у Залужного, тронуло сеть

Валерий Залужный в младшей школе / Фото предоставлено BBC

Классе в седьмом Валерий Залужный, который до этого был одним из самых маленьких по росту, резко поднялся вверх, а в его табеле появились тройки. Приблизительно тогда, вспоминают одноклассники, его и стали называть Валерчиком. Кстати, так друзья детства называют и до сих пор.

Это не жаргон или панибратство. Представьте себе, он был столь скромным обояшкой. Такие кудряшки, улыбка, такие розовые щечки. Никогда грубых слов не употреблял, но и не ласкался. Валерчик,

– вспоминает одноклассница и жена Сергея Елена Степанюк.

Степанюки описывают Залужного как спокойного, впрочем, все же не тихоню. Он не был "фронтменом" или любителем выступить с трибуны, а как человек, держащийся группы, что может молчать-молчать, а затем утнуть такую точную шутку, что все попадают со смеха.

Он был самодостаточен. Я был комсоргом школы и хорошо помню, что в художественной самодеятельности или спортивных соревнованиях он участвовал только если ему самому было интересно или нужно было помочь классу. Грамоты, какие-то поощрения – это его не интересовало совсем,

– рассказывает Сергей Степанюк.

В выпускной класс Валерий Залужный не пошел. Будущий генерал решил продолжить в Новограде-Волынском машиностроительном техникуме. Получил диплом по специальности "Прикладная механика". Так что мог пойти работать специалистом по обслуживанию и ремонту станков, автоматов, другой техники, либо продолжить техническое образование, либо реализовать свою детскую мечту – стать комиком (о ней рассказывал в интервью журналу Time).

Читайте также Мы знаем, что для этого нужно, – Залужный анонсировал освобождение Крыма и Донбасса

Валерий Залужный / Фото предоставлено BBC

Однако из "города военных" Залужный переехал в военный вуз – в 20 лет поступил в Одесский институт сухопутных войск.

"Он просто искал-искал себя, в школе, в техникуме, а потом нашел, его задело, и он пошел по этой линии уже целенаправленно", –подытожил Сергей Степанюк.