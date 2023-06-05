Полина Кравченко познакомила Валерия Залужного со своей новорожденной дочерью. Офицер ВСУ поделилась фотографиями в соцсетях.
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Как зовут малышку
Родители назвали девочку Соломией. Кравченко заявила, что держать этого ребенка на руках – это к миру.
Крепкий сон Соломии в руках нашего гетмана,
– написала мама.
Соломия крепко спит на руках у Залужного / Фото Полины Кравченко
Кравченко и Залужный / Фото Полины Кравченко
Что офицер ВСУ думает о Залужном
Кравченко назвала главнокомандующего ВСУ человеком, который каждый день пишет историю Украины – страны будущего с самой сильной армией мира и счастливыми людьми, где живут и будут жить наши дети. Она добавила, что гордится Залужным.
Оригинальное сообщение офицера ВСУ / Фото из соцсетей
Больше новостей о Залужном
- Россияне недавно создали вброс о якобы смерти Залужного. В разговоре с 24 Каналом главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба объяснил, зачем оккупанты разгоняли этот фейк несколько недель.
- Сам главнокомандующий его быстро развеял, сделав селфи. На фото можно увидеть, что Залужный находится на рабочем месте.
- Впоследствии российский фейк был окончательно разрушен после публикации видео с Залужным. Его показал полковник ВСУ Анатолий Штефан.