Полина Кравченко познакомила Валерия Залужного со своей новорожденной дочерью. Офицер ВСУ поделилась фотографиями в соцсетях.

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Как зовут малышку

Родители назвали девочку Соломией. Кравченко заявила, что держать этого ребенка на руках – это к миру.

Крепкий сон Соломии в руках нашего гетмана,
– написала мама.


Соломия крепко спит на руках у Залужного / Фото Полины Кравченко

Кравченко и Залужный / Фото Полины Кравченко

Что офицер ВСУ думает о Залужном

Кравченко назвала главнокомандующего ВСУ человеком, который каждый день пишет историю Украины – страны будущего с самой сильной армией мира и счастливыми людьми, где живут и будут жить наши дети. Она добавила, что гордится Залужным.


Оригинальное сообщение офицера ВСУ / Фото из соцсетей

Больше новостей о Залужном

  • Россияне недавно создали вброс о якобы смерти Залужного. В разговоре с 24 Каналом главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба объяснил, зачем оккупанты разгоняли этот фейк несколько недель.
  • Сам главнокомандующий его быстро развеял, сделав селфи. На фото можно увидеть, что Залужный находится на рабочем месте.
  • Впоследствии российский фейк был окончательно разрушен после публикации видео с Залужным. Его показал полковник ВСУ Анатолий Штефан.