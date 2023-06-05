Полина Кравченко познакомила Валерия Залужного со своей новорожденной дочерью. Офицер ВСУ поделилась фотографиями в соцсетях.

Читайте также Ненавидят и одновременно обожают, – боец ВСУ об особом внимании россиян к Залужному

Как зовут малышку

Родители назвали девочку Соломией. Кравченко заявила, что держать этого ребенка на руках – это к миру.

Крепкий сон Соломии в руках нашего гетмана,

– написала мама.



Соломия крепко спит на руках у Залужного / Фото Полины Кравченко

Кравченко и Залужный / Фото Полины Кравченко

Что офицер ВСУ думает о Залужном

Кравченко назвала главнокомандующего ВСУ человеком, который каждый день пишет историю Украины – страны будущего с самой сильной армией мира и счастливыми людьми, где живут и будут жить наши дети. Она добавила, что гордится Залужным.



Оригинальное сообщение офицера ВСУ / Фото из соцсетей

Больше новостей о Залужном