В России не могут смириться с тем фактом, что украинское военное руководство существенно преобладает над российским. Об этом 24 Каналу рассказал офицер 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.
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"Рок-звезды русской пропаганды"
Розыск Валерия Залужного интересен по одной причине. Еще буквально недавно в России сообщали о якобы ранении и даже смерти главнокомандующего ВСУ.
В русской пропаганде наблюдается определенная обсессивность. Как в пословице: "Да тебя сильно люблю, что хочу убить". Ни один российский главнокомандующий не заслуживает такого внимания от российской пропаганды, как украинские – Сырский, Залужный и другие.
– заметил Тарас Березовец.
О Валерии Залужном в России снимали и передачи, и придумывали десятки фейков, которые озвучивали даже официальные лица. Вероятно, они просто завидуют украинцам, что у них такое талантливое и профессиональное военное руководство.
"На самом деле они их не столько ненавидят, сколько обожают. Обожают и ненавидят с такой силой, потому что понимают, что их военные главнокомандующие абсолютно ничтожны по сравнению с украинскими. Они фактически являются "рок-звездами" российской пропаганды", – подчеркнул офицер ВСУ.
Реальность воспринять тяжело
Такое внимание, в частности, вызвано комплексом неполноценности. Россиян десятилетиями кормили баснями, что все российское "лучше" украинского. Однако в реальности все как раз наоборот. Украина может воспитывать лучших военных, журналистов, ученых и этот список можно продолжать долго.
Излом стереотипов и прощание с иллюзиями у россиян происходит очень болезненно.
– подчеркнул Березовец.
Осознание действительности практически не укладывается в головах русского населения. Впрочем, от этого они убежать не смогут.
Басни об исчезновении и "ранении" Залужного: что известно
- Чтобы отвлечь внимание россиян от внутренних войн и проблем на фронте, пропагандисты начали активно обсуждать якобы исчезновение Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Эту информацию сразу опровергла заместитель министра обороны Анна Маляр. Она заверила, что на днях общалась с ним. Никаких проблем со здоровьем или ранений у Главнокомандующего нет.
- Однако официальное заявление Министерства обороны, похоже, не произвело на россиян впечатление. Фейки начали распространять все больше пропагандистов и военкоров.
- Чтобы прекратить волну информационных атак в ВСУ, распространили видео с Валерием Залужным. Он, совершенно здоровый и в хорошем настроении, сидит за столом в собственном кабинете. Смешно, что даже тогда россияне не поверили, что все с Главнокомандующим хорошо. Ширить начали новые слухи, вроде бы подтверждающие новые: и сидит он как-то странно, и в углу "аппарат для жизнеобеспечения", и движения Залужного какие-то не такие.
- Конечно, ничего общего с реальностью эти заявления не имели. Наконец военный ВСУ, опубликовавший предыдущее видео, записал очередное обращение вместе с Залужным. На этом заверили, что с Главнокомандующим все хорошо. В этом, отметили, с опровержением российских фейков завершают.