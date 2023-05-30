У Росії не можуть змиритися з тим фактом, що українське військове керівництво суттєво переважає над російським. Про це 24 Каналу розповів офіцер 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.

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"Рок-зірки російської пропаганди"

Розшук Валерія Залужного цікавий з однієї причини. Ще буквально нещодавно в Росії повідомляли про нібито поранення та навіть смерть головнокомандувача ЗСУ.

У російської пропаганди спостерігається певна обсесивність. Як у прислів'ї: "Так тебе сильно люблю, що хочу вбити". Жоден російський головнокомандувач не заслуговує такої уваги від російської пропаганди, як українські – Сирський, Залужний та інші,

– зауважив Тарас Березовець.

Про Валерія Залужного в Росії знімали і передачі, і вигадували десятки фейків, які озвучували навіть офіційні особи. Ймовірно, вони просто заздрять українцям, що вони мають таке талановите та професійне військове керівництво.

"Насправді вони їх не стільки ненавидять, скільки обожнюють. Обожнюють та ненавидять з такою силою, тому що розуміють, що їхні військові головнокомандувачі є абсолютно нікчемними в порівнянні з українськими. Вони фактично є "рок-зірками" російської пропаганди", – наголосив офіцер ЗСУ.

Реальність сприйняти важко

Така увага, зокрема, викликана комплексом неповноцінності. Росіян десятиліттями годували байками, що все російське є "кращим" за українське. Однак в реальності все якраз навпаки. Україна спроможна виховувати кращих військових, журналістів, вчених і цей список можна продовжувати довго.

Злам стереотипів та прощання з ілюзіями у росіян відбувається в дуже болісний спосіб,

– підкреслив Березовець.

Усвідомлення реальності буквально не вкладається в головах російського населення. Втім від цього вони втекти не зможуть.

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