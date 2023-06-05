Поліна Кравченко познайомила Валерія Залужного зі своєю новонародженою донькою. Офіцерка ЗСУ поділилася світлинами у соцмережах.

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Як звати немовля

Батьки назвали дівчинку Соломією. Кравченко заявила, що тримати цю дитину на руках – це до миру.

Міцний сон Соломії у руках нашого гетьмана,

– написала мати.



Соломія міцно спить на руках у Залужного / Фото Поліни Кравченко

Кравченко та Залужний / Фото Поліни Кравченко

Що офіцерка ЗСУ думає про Залужного

Кравченко назвала головнокомандувача ЗСУ людиною, яка щодня пише історію України – країни майбутнього з самою сильною армією світу та щасливими людьми, де живуть і будуть жити наші дітлахи. Вона додала, що пишається Залужним.



Оригінальний допис офіцерки ЗСУ / Фото з соцмереж

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