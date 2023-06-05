Поліна Кравченко познайомила Валерія Залужного зі своєю новонародженою донькою. Офіцерка ЗСУ поділилася світлинами у соцмережах.
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Як звати немовля
Батьки назвали дівчинку Соломією. Кравченко заявила, що тримати цю дитину на руках – це до миру.
Міцний сон Соломії у руках нашого гетьмана,
– написала мати.
Соломія міцно спить на руках у Залужного / Фото Поліни Кравченко
Кравченко та Залужний / Фото Поліни Кравченко
Що офіцерка ЗСУ думає про Залужного
Кравченко назвала головнокомандувача ЗСУ людиною, яка щодня пише історію України – країни майбутнього з самою сильною армією світу та щасливими людьми, де живуть і будуть жити наші дітлахи. Вона додала, що пишається Залужним.
Оригінальний допис офіцерки ЗСУ / Фото з соцмереж
Більше новин про Залужного
- Росіяни не так давно створили вкид про нібито смерть Залужного. У розмові з 24 Каналом головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба пояснив, навіщо окупанти розганяли цей фейк упродовж кількох тижнів.
- Сам головнокомандувач його швидко розвіяв, зробивши селфі. На світлині можна побачити, що Залужний перебуває на робочому місці.
- Згодом російський фейк було остаточно зруйновано після публікації відео з Залужним. Його показав полковник ЗСУ Анатолій Штефан.