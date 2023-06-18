Не Путін і не росіяни: що потрібно Китаю

Кремлівський диктатор Владімір Путін не зможе самотужки побороти хвилю протестів після поразки Росії у війні. Тож вже зараз активно шукає союзників, які допоможуть йому.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев. За його словами, Путін марно сподівається, що Китай допоможе втримати йому владу.

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Китай все пам'ятає

Китаю потрібна Росія і йому абсолютно байдуже на Путіна й росіян. Китайці розігрують довгу гру, яку затіяв ще Мао Цзедун. Вона пов'язана з цим, що Китай спочатку втратив частину своїх територій внаслідок договору Японії й Росії, тоді – Пекінського договору.

Пекінський договір – мирний договір між династією Цін та коаліцією Великої Британії та Франції, що закінчив Другу опіумну війну. За умовою договору Китай передавав Росії певні території.

Був ряд договорів, при кожному з яких Китай втрачав свої території. Китайці цього не забули. Вони вдавали, що змирились, хоча це зовсім не так,

– зазначив російський опозиціонер.

У Китаї навіть є музей окупованих територій, однак росіян у нього не впускають. Крім того, національні китайські ЗМІ пишуть, що ці території захоплені та їх треба повертати.

"Якщо ви подивитеся на карти захоплених територій, то вони як мінімум по Урал. На деяких картах ще далі – по річку Волгу. Який сенс Китаю захоплювати Росію по Урал, якщо він може забрати її повністю. Зараз Китай вичікує, йому цікаве максимальне ослаблення країни-агресорки", – сказав Мальцев.

Чи наважиться Китай повернути свої території: дивіться відео

Політика Китаю щодо Росії та війни в України