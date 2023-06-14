Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський зауважив важливість залучення саме Китаю до мирних ініціатив. Адже Пекін робить значний внесок у захист України. Про це він розповів 24 Каналу.

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Китай свідомо ставиться до ядерної загрози

Піонтковський нагадав, що напередодні прозвучала сенсаційна заява від прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди. Він заявив що Китай забезпечить Україні в разі необхідності "ядерну парасольку", яка захистить від ядерного шантажу чи нападу Росії.

Існує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Відповідно до одного з його пунктів, якщо неядерна держава зазнає ядерного нападу чи шантажу з боку ядерної держави, тоді решта ядерних держав повинні захистити її від цієї загрози,

– пояснив російський публіцист.

Китай дуже свідомо ставиться до ядерної загрози. Сі Цзіньпін протягом майже року постійно нагадує Владіміру Путіну про неприпустимість не те що використовування ядерної зброї, а навіть вдавання до ядерного шантажу.

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Китай робить такі заяви, тому що це відповідає його національним інтересам. Сі Цзіньпіна дуже хвилює перспектива отримання ядерної зброї технологічними державами, що розташовані поряд з ним: Тайваню, Південної Кореї, Японії та Індонезії.

У разі використання ядерної зброї, ці країни дуже швидко розгорнуть виробництво власної,

– зауважив Андрій Піонтковський.

Саме тому Китай, користуючись своїм юридичним право, дуже чітко чинить тиск на Путіна. Пекін не тільки забороняє йому використовувати ядерну зброю, але й брязкати нею.

"Саме тому це дуже правильне рішення запросити Китай на Глобальний саміт миру", – підкреслив публіцист.

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Зверніть увагу! Китай послідовно виступає проти використання ядерної зброї задля шантажу, що суперечить ядерній риториці Путіна. Так, в одному з пунктів "мирного плану" Китаю зазначено, що "не можна використовувати ядерну зброю і не можна вести ядерні війни" та що "загрозі або використанню ядерної зброї слід протистояти".

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