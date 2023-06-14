Российский публицист из США Андрей Пионтковский отметил важность привлечения именно Китая к мирным инициативам. Ведь Пекин вносит значительный вклад в защиту Украины. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Китай сознательно относится к ядерной угрозе

Пионтковский напомнил, что накануне прозвучало сенсационное заявление от премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Он заявил, что Китай обеспечит Украине в случае необходимости "ядерный зонтик", который защитит от ядерного шантажа или нападения России.

Существует Договор о нераспространении ядерного оружия. Согласно одному из его пунктов, если неядерное государство подвергается ядерному нападению или шантажу со стороны ядерного государства, тогда остальные ядерные государства должны защитить ее от этой угрозы,

– объяснил российский публицист.

Китай очень сознательно относится к ядерной угрозе. Си Цзиньпин на протяжении почти года постоянно напоминает Владимиру Путину о недопустимости не только использования ядерного оружия, а даже прибегания к ядерному шантажу.

Андрей Пионтковский объяснил позицию Китая по ядерной безопасности: смотрите видео

Китай делает такие заявления, потому что это отвечает его национальным интересам. Си Цзиньпина очень волнует перспектива получения ядерного оружия технологическими государствами, которые расположены рядом с ним: Тайваня, Южной Кореи, Японии и Индонезии.

В случае использования ядерного оружия эти страны очень быстро развернут производство собственного,

– заметил Андрей Пионтковский.

Именно поэтому Китай, пользуясь своим юридическим правом, очень четко оказывает давление на Путина. Пекин не только запрещает ему использовать ядерное оружие, но и бряцать им.

"Поэтому это очень правильное решение пригласить Китай на Глобальный саммит мира", - подчеркнул публицист.

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Обратите внимание! Китай последовательно выступает против использования ядерного оружия для шантажа, что противоречит ядерной риторике Путина. Так, в одном из пунктов "мирного плана" Китая отмечено, что "нельзя использовать ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны" и что "угрозе или использованию ядерного оружия следует противостоять".

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