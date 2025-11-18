У ДБР почало внутрішню перевірку через "плівки Міндіча"

Державне бюро розслідувань розпочало внутрішню перевірку у зв’язку з "плівками Міндіча". У відомстві заявляють, що прагнуть максимально прозоро та об’єктивно встановити всі деталі ситуації.

Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця директора ДБР з комунікації Тетяна Сапьян, передає 24 Канал.

Що відомо про внутрішню перевірку у ДБР?

ДБР зацікавлене в максимально прозорому і об'єктивному з'ясуванні усіх обставин, тому дійсно внутрішня перевірка проводиться без будь-яких винятків. Але прошу наголосити, що у нас немає конкретних прізвищ, посад чи підрозділів,

– зазначила вона.

Сапьян уточнила, що перевіряються публічні матеріали НАБУ та згадки про можливі порушення.

"Розслідування буде з'ясовувати можливе отримання неправомірної вигоди, тобто, іншими словами, це отримання хабаря у великому розмірі за попередньою змогою групи осіб, і перевищення влади або службових повноважень", – додала радниця.

Також правоохоронці проаналізують медійні публікації: чи справді окремі працівники могли отримувати гроші, хто саме до цього причетний, чи був тиск на посадових осіб, або ж проводилися обшуки "на замовлення" фігурантів.

Сапьян наголосила, що робота масштабна і вимагатиме часу, але принципова позиція ДБР незмінна: жодних поблажок чи "внутрішнього імунітету" не буде. Якщо порушення закону підтвердяться, рішення обіцяють бути суворими та публічними.

Також відомо, що ДБР звернулося до НАБУ по дозвіл на опитування окремих учасників подій, аби з’ясувати контекст згадок про Бюро у цих записах.

ДБР відкрило справи проти двох своїх співробітників