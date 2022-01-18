Побили, а тіло залили бетоном: подробиці вбивства 11-річного хлопчика на Запоріжжі
Джерело:Прокуратура Запорізької області
На Запоріжжі повідомили про підозру у вбивстві 11-річного хлопчика двом чоловікам. Вони побили дитину до смерті, а тіло залили бетоном. Хлопця розшукували протягом 4 місяців.
У Мелітопольській окружній прокуратурі повідомили про розкриття викрадення та вбивства 11-річного вихованця інтернату. Злочин стався близько 5 місяців тому.
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Злочин скоїли двоє чоловіків – віком 25 та 45 років
Слідчі встановили, що у серпні 2021 року двоє чоловіків віком 25 та 45 років викрали Максима С. Вони силоміць посадили хлопчика в автомобіль та вивезли у будинок, розташований у селі Радивонівка Мелітопольського району.
Протягом 2 тижнів дитину тримали у підвалі та били, від отриманих травм хлопчик помер. Його тіло сховали у цьому самому підвалі, заливши бетоном.
Чоловікам повідомили про підозру
Чоловікам повідомили про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, що спричинили тяжкі наслідки. Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід, іншому – оберуть незабаром.
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Що відомо про вбитого хлопчика:
- Хлопчик 2010 року народження був вихованцем місцевої школи-інтернату.
- Максима розшукували з кінця серпня 2021 року.
- Відомо, що 45-річний підозрюваний відбував 9 років в ув'язненні.
- Йому допомагав молодший співучасник.