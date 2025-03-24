У Зінькові група дітей катувала 10-річного хлопчика: поліція почала розслідування

У місті Зіньків четверо школярів знущалися над 10-річним хлопчиком. Поліція розпочала з'ясовувати обставини події.

Відомо, що інцидент трапився близько 2 тижнів тому на території недобудованої споруди, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що сталося

Четверо дітей – 10, 11, 12 та 14 років тримали та заподіювали тілесні ушкодження своєму 10-річному знайомому.

Підлітки разом із батьками надали пояснення поліції. Причини та обставини події ще з'ясовуються.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що у Трускавці четверо дівчат та один хлопець віком 11 – 14 років побили 18-річного хлопця з інвалідністю. Катування підлітки зняли на камеру та виклали відео у мережу.