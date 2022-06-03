На початку вторгнення Росія мала таємні дані щодо розміщення ЗСУ в Гостомелі, – Монастирський

Росія добре підготувалася до війни проти України. Окрім чималої кількості армії на кордоні нашої держави перед вторгненням, ворог провів і роботу зі шпигунами та диверсантами.

Російська армія в перший день повномасштабного вторгнення намагалася захопити аеродром в Гостомелі. Він був потрібний для швидкого наступу на Київ – сюди можна було авіацією перекидати додаткові сили. При цьому ворог знав, де там розміщені українські сили, тому задавав прицільного удару по них.

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Цілком ймовірно, що таємні позиції українських захисників здали колаборанти або шпигуни. В цьому переконаний міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, про що він заявив під час телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

"Під час бою в Гостомелі, у перший день широкомасштабної агресії 24 лютого, ми спілкувалися з бійцями, які стояли на цих позиціях. І які зустріли ворога в перший день, коли було 40 вертольотів одночасно, пролетіли й обстрілювали ракетами, обстрілювали тисячами пострілів наших бійців. Вони казали, що, швидше за все, ворог знав, де розміщені наші позиції. Тому декілька вогневих точок були вражені першими ж ракетами. І ми розуміємо, що це також проблема шпигунів, диверсантів, які працювали на той час і які сприяли тому, що в перші хвилини власне ворог мав ось такі певні успіхи", – розповів Денис Монастирський.

Саме Гостомель прийняв удари російських окупантів в перші години їх вторгнення. Все це сталося через білоруську владу, яка надала свою територію для розміщення російських військ, тим самим ставши співучасницею війни проти України. Адже наша влада не очікувала, що російська армія піде в наступ з території Білорусі.

Гостомель був потрібен окупантам, щоб висаджувати туди свою техніку за допомогою авіації, а вже звідти іти у швидкий наступ на Київ. Таким чином окупанти хотіли захопити українську столицю "за три дні". Але українські захисники дали їм бій, збивши декілька гелікоптерів ворога в перші години. Відтак проводити висадку в цьому аеродромі, попри те, що він був захоплений, було небезпечно.

Колаборанти в Україні

Окремо Денис Монастирський наголосив на колаборантах, які допомагають російським окупантам.

"Переконаний, що путін та ті, хто прийшов сюди, вважали, що вся наша країна за один – три дні повномасштабної агресії перетвориться на країну колаборантів. На щастя, цього не сталося. Ми можемо говорити, що ми впевнено захищаємо кордони нашої держави. І ми не говоримо про можливу окупацію Києва, Харкова, Сум, Чернігова", – сказав очільник МВС.

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Він розповів, що у розслідуванні злочинів щодо колабораційної діяльності разом із Національною поліцією працює Служба безпеки та прокуратура.

"Факти, які безпосередньо розслідує Національна поліція – 540 проваджень. Щодо 40 осіб вже є відповідні вироки. Нас чекає велика робота у деокупованій Харківській області, а також Донецькій та Луганській областях. Загалом нам потрібно переглянути ставлення до надважливих позицій в нашій державі", – зазначив Денис Монастирський.

За словами міністра, на захоплених територіях України діють сотні колаборантів. Чимало з них – представники від політичних партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Комуністична партія України". Монастирський переконаний, що після відступу російських військ з України чимало з них піде за окупантами. Але жити в спокої вони не зможуть. Адже українське правосуддя дожене тих, хто зрадив Україну.

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