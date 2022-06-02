В цивільному житті вона є професійним кінологом. А формальна професія – технологиня м'ясо-молочної промисловості. Про те, як готувалася до повномасштабного вторгнення Росії, як почався страшний день 24-го лютого та що доводиться бачити на війні – "Карма" розповіла ексклюзивно сайту 24 каналу.

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"Ця війна для мене – відновлення справедливості"

За словами "Карми", з самого дитинства вона завжди знала, що Росія та Україна – це різні країни. А на уроках історії розуміла, що вони (росіяни – 24 канал) переписують історію і це несправедливо.

Все моє становлення як особистості проходило на війні – важкі та гарні моменти. Тут насправді можна знайти багато гарного. Можна знайти своє місце. Ця війна для мене – відновлення справедливості, захист того, що для нас дороге. Нічого до нас просто лізти, ми самі розберемося з усім. Ми такий народ, що завжди будемо захищати своє,

– наголосила вона.

Захисниця харківського спецпідрозділу Kraken з позивним "Карма" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

За словами захисниці, повномасштабне вторгнення було дуже передбачуваним. І свідомі люди готувалися до цього та готували цивільне населення.

Ми намагалися максимально підготувати цивільне населення, щоб люди знали, що робити, мати алгоритм дій, знати, як допомогти собі та людям поруч. Це та когорта людей, які знали, що треба готуватися, що не треба замовчувати, що не треба боятися. Всі знали, що це буде. Але є люди, які не хотіли це чути й бачити, а є ті, які розуміли, що не зможуть стояти осторонь. Це і є наш Kraken,

– розповіла дівчина.

24 лютого ранок почався з вибухів. "Я думала, що мені здалося, але ні. Біля мого ліжка стояла сумка. Я взяла її й поїхала. Ми готувалися до цього. Все було зібране, все було готове, місце зборів було призначене. Все було дуже чітко", – додала вона. Дівчина могла залишитися просто медиком у медичному підрозділі. Але вирішила стати саме бійцем.

Медиків завжди буде достатньо, бо будуть йти люди зі швидкої, які проходили якісь курси. Ті, які мають навички з медицини, теж підуть. Я вирішила, що тут будуть важливіші мої навики поводження зі зброєю. Тому що я можу навчати та бути гарним стрілком, що зараз і показується. Однак, і медицина від мене нікуди не дінеться,

– розповіла "Карма".

Дівчина розповіла, що була впевнена у вторгненні Росії / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Карма" разом з чоловіками виконує бойові завдання. А також живе з ними в одній казармі. І це взагалі не бентежить її. А навпаки – це звично та нормально. За її словами, немає значення, дівчина ти чи хлопець. Якщо відповідаєш певним критеріям, то складнощів не буде. Боєць має мати певну психологічну готовність до багатьох речей та фізичну підготовку. А також постійно прагнути навчатися, кожну вільну хвилину щось робити.

Не треба думати, що ти будеш просто сидіти десь в казармі, прибирати чи щось інше. Для дівчат є складнощі потрапити саме бійцем. Є стереотипи, що дівчина може бути медиком, сидіти на штабі чи займатися папірцями. Такі переконання в чоловіків є і це нормально. Але перший бій показує, що ти – нормальний побратим",

– сказала вона.

Оборона Північної Салтівки

Перше велике завдання підрозділ виконував у селі Вільхівка Харківської області, де загинуло двоє бійців. Багатьох також було врятовано. Крім того, захисниця брала участь в обороні району Північна Салтівка, де довелося бути цілий місяць.

"Перший бій показує, що "ти – нормальний побратим" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Їхали на ніч на завдання, а затрималися на місяць. Це нормально, багато чого може бути непередбачуваним,

– зауважила "Карма".

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Дівчина пояснила, що відчуває себе на свому місці та знає, чим саме вона може стати тут корисною, адже "ніхто за неї це не має робити".

Це також відповідь на запитання: "Чому я негативно ставлюся до чоловіків, які після 24 лютого кудись виїхали?". Тому що, чому хтось за тебе має щось робити, чому хтось має захищати та робити за тебе всю брудну роботу?

– сказала вона.

Крім того, захисниця є ротним медиком. Зокрема, зараз 120 людей фактично опановують знання з "нуля" з тактичної медицини. За словами "Карми", це дійсно важко, бо зібратися у потрібний момент може далеко не кожен.