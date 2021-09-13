Початок судової реформи провалили зі скандалом: процес можна врегулювати у межах закону

З гуркотом, скандалом і втечею із залу Рада суддів провалила початок судової реформи. Конкретно – голосування за кандидатів від суддів до Етичної ради, яка мала б перевірити на доброчесність чинну Вищу раду правосуддя і могла б ініціювати їх звільнення.

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков розповів про попередження стосовно того, що Рада суддів може заблокувати судову реформу у відповідний спосіб. 4 кандидати в Етичну комісію під час таємного голосування набрали усього 4 – 5 балів.

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Жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості балів. Голова Ради суддів пояснив, мовляв, причин тому безліч – розпочинаючи з ваги голосу суддів при ухваленні рішень майбутньою Етичною радою щодо членів ВРП.

У законі прописано, що для голосування достатньо буде всього двох голосів учасників, якщо це міжнародники. Суддів така нібито несправедливість щиро обурює.

Водночас довіра до суддівської гілки влади нині на тому рівні, коли чекають допомоги зі сторони. Охочих працювати в Етичній раді мало – було всього 6, а потім 2 ще й відкликали свої заяви – нібито саме через "дискримінацію". Хоча кандидатів в Етичну раду напередодні похвалила громадськість.

Рада суддів засумнівалася у доречності Етичної ради

Сама ж Рада суддів бідкається, що і вимоги не прописані детально, і процедура. А ще – засумнівалися у доречності власне Етичної ради, адже, за їхніми словами, якщо одразу розганяти Вищу раду правосуддя, то "хто ж подбає про суддів, які хочуть піти у відставку". Через це, попри порядок денний, оголосили ще одне ганебне голосування.

Судді також вирішили підтримати ВРП в їхньому зверненні до КСУ щодо неконституційності судової реформи. Тобто, ми бачимо, що система сама намагається заблокувати реформу,

– сказала Олександра Устінова, народна депутатка від об'єднання "Справедливість".

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А ще – вирішили звернутися до Верховної Ради, аби ті усунули те, що судді називають недоліками судової реформи – роль в ній міжнародників зокрема, і ухвалили затвердити ще й свою внутрішню додаткову процедуру для кандидатів на посаду члена Етичної ради. Нібито – щоб все було точно й детально.

Рада суддів провалила початок судової реформи: дивіться відео

"Це затримує переформатування вищих органів суддівського урядування. Думаю, що Рада суддів показала свою позицію, так би мовити, свої зуби в цьому процесі, але думаю, що все це ми зможемо врегулювати у межах того законопроєкту, який був прийнятий", – зазначив Денис Маслов,

народний депутат від "Слуги народу".

Зеленський відреагував на блокування судової реформи

Водночас законопроєкт – президентський. Це вже не перша спроба судової реформи за президентства Володимира Зеленського, яку блокують. Якраз 2 роки тому, у 2019 році, процес заблокувала все та ж Вища рада правосуддя. І тоді просто розвели руками, нині ж з реакцією не забарились.

"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість", – заявив Володимир Зеленський.

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Утім, як саме даватимуть відсіч поки незрозуміло. Наразі викликали на килим представників суддівського корпусу. Нереформована ВРП розглядатиме і проголосованих Радою суддів претендентів на участь у комісії, яка обиратиме членів іншого судівського органу – Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Їх, підозріло, на засіданні обрали майже одностайно.