Начало судебной реформы провалили со скандалом: процесс можно урегулировать в рамках закона

С грохотом, скандалом и бегством из зала Совет судей провалил начало судебной реформы. Конкретно – голосование за кандидатов от судей в Этический совет, который должен был бы проверить на добропорядочность действующий высший совет правосудия и мог бы инициировать их увольнение.

Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков рассказал о предупреждении относительно того, что Совет судей может заблокировать судебную реформу соответствующим способом. 4 кандидата в Этическую комиссию во время тайного голосования набрали всего 4 – 5 баллов.

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Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества баллов. Глава Совета судей объяснил, якобы причин тому множество – начиная с веса голоса судей при принятии решений будущим Этическим советом относительно членов ВСП.

В законе прописано, что для голосования достаточно будет всего двух голосов участников, если это международники. Судей такая якобы несправедливость искренне возмущает.

В то же время доверие к судейской ветви власти сейчас на том уровне, когда ждут помощи со стороны. Желающих работать в Этическом совете мало – было всего 6, а потом 2 еще и отозвали свои заявления – якобы именно из-за "дискриминации". Хотя кандидатов в Этический совет накануне похвалила общественность.

Совет судей усомнился в уместности Этического совета

Сам же Совет судей жалуется, что и требования не прописаны детально, и процедура. А еще – усомнились в уместности собственно Этического совета, ведь по их словам, если сразу разгонять Высший совет правосудия, то "кто же позаботится о судьях, которые хотят уйти в отставку". Поэтому, несмотря на повестку дня, объявили еще одно позорное голосование.

Судьи также решили поддержать ВСП в их обращении к КСУ относительно неконституционности судебной реформы. То есть, мы видим, что система сама пытается заблокировать реформу,

– сказала Александра Устинова, народный депутат от объединения "Справедливость".

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А еще – решили обратиться к Верховной Раде, чтобы те устранили то, что судьи называют недостатками судебной реформы – роль в ней международников в частности, и постановили утвердить еще и свою внутреннюю дополнительную процедуру для кандидатов на должность члена Этического совета. Якобы – чтобы все было точно и подробно.

Совет судей провалил начало судебной реформы: смотрите видео

"Это задерживает переформатирование высших органов судейского управления. Думаю, что Совет судей показал свою позицию, так сказать, свои зубы в этом процессе, но думаю, что все это мы сможем урегулировать в рамках того законопроекта, который был принят", – отметил Денис Маслов, народный депутат от "Слуги народа".

Зеленский отреагировал на блокирование судебной реформы

В то же время законопроект – президентский. Это уже не первая попытка судебной реформы при президентстве Владимира Зеленского, которую блокируют. Как раз 2 года назад, в 2019 году, процесс заблокировал все тот же Высший совет правосудия. И тогда просто развели руками, сейчас же с реакцией не замедлили.

"Я не допущу блокирования самой главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очищению судебной системы, лишить украинцев права на справедливость", – заявил Владимир Зеленский.

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Впрочем, как именно будут давать отпор пока непонятно. Сейчас вызвали на ковер представителей судейского корпуса. Не реформированный ВСП будет рассматривать и проголосованных Советом судей претендентов на участие в комиссии, которая будет избирать членов другого судебного органа – Высшей квалификационной комиссии судей. Их, подозрительно, на заседании избрали почти единогласно.