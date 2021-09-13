Про це розповіла народна депутатка Олександра Устінова, яка була на засіданні. На ньому судівська мафія ухвалила дуже ганебне рішення – саботувати судову реформу.

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Вона пояснила, що судді вирішили також 13 вересня підтримати Вищу раду правосуддя у їхньому зведенні до Конституційного суду щодо неконституційності судової реформи.

Те що там відбулось – це ганебно. Судді опускали очі і сиділи у кращих традиціях ЦК КПРС і вони говорили, що не можуть виконати закон. Вони "дуже старались", але не змогли обрати людей,

– підкреслила політикиня.

На її думку, повинно бути прийняти політичне рішення. Раду суддів "підштовхнуть" і міжнародні партнери, і керівництво держави до того, щоб вони пришвидшились щодо ухвалення рішення. У протилежному випадку в Україні виникне патова ситуація.

Устінова наголосила, що у судовій системі є порядні судді, тож були представлені гідні кандидати. Варто боротись, аби ці люди залишались працювати.

"Було з кого вибирати, можна було спокійно голосувати. Але ми розуміємо, що це було свідоме саботування. Як тільки вони делегують представників від суддів до Етичної комісії, почнеться судова реформа. А судді цього не хочуть", – резюмувала вона.

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