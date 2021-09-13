Об этом рассказала народный депутат Александра Устинова, которая была на заседании. По ее словам, судейской мафия приняла очень позорное решение.

К теме Реформу заблокировали: Совет судей Украины не избрал членов Этического совета

Она пояснила, что судьи решили также 13 сентября поддержать Высший совет правосудия в их возведении в Конституционный суд относительно неконституционности судебной реформы.

То что там произошло – это позорно. Судьи опускали глаза и сидели в лучших традициях ЦК КПСС и они говорили, что не могут выполнить закон. Они "очень старались", но не смогли выбрать людей,

– подчеркнула политик.

По ее мнению, должно быть принять политическое решение. Совет судей "подтолкнут" и международные партнеры, и руководство государства. В противном случае в Украине возникнет патовая ситуация.

Это было сознательное саботирование, – Устинова

Устинова подчеркнула, что в судебной системе есть порядочные судьи, поэтому были представлены достойные кандидаты. Стоит бороться, чтобы эти люди оставались работать.

"Было из кого выбирать, можно было спокойно голосовать. Но мы понимаем, что это было сознательное саботирование. Как только они делегируют представителей от судей в Этическую комиссию, начнется судебная реформа. А судьи этого не хотят", – резюмировала она.

Александра Устинова рассказала о саботаже судебной реформы: смотрите видео

Блокирование судебной реформы: главное