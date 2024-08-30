Є один мінус, а все решта плюси, – Шарп розібрав дії щодо курської операції

Російське військове командування не вважає курську операцію, яку проводять Сили оборони України, стратегічною загрозою для себе чи терміновою проблемою, яку треба вирішити за будь-яку ціну.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що Росія не надто поспішає діяти й сили на Курщині накопичує потроху. Зайвих сил в неї немає, а всі резервні вона намагається застосовувати там, де є просування, зокрема на Донеччині.

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Плюсів курської операції більше, ніж мінусів

На думку Шарпа, керівництво України сподівалось на те, що Росія зніме сили з основних ділянок, але впевненим в цьому не було. Це могло б статися, якби було залучене дуже велике українське угруповання з загрозою Курську, з оточенням угруповання в Харківській області, перерізанням логістики. Такої загрози зараз немає.

Він зазначив, що Україна вирішила провести курську операцію, виходячи з того, що її позитивні результати стануть вагомішими, ніж наявні мінуси.

На даний час є один мінус, а все решта плюси: завдано серйозної шкоди російській армії, удару по репутації Росії, вдалося підняти моральний дух українців, взято в полон багато російських військових. Це безпрецедентна кількість полонених за таких короткий період,

– озвучив військовий оглядач.

Ризики для ЗСУ зростатимуть

Україна нагадала західним партнерам, що вміє перемагати та ухвалювати неординарні рішення. Однак надалі ризики для ЗСУ зростуть. Шарп наголосив, якщо українське командування вирішить надалі утримувати частину Курської області, тоді це передбачає відкриття нової ділянки фронту. Для цього потрібна велика кількість сил та ресурсів.

Головний актив України сьогодні – це ЗСУ. Зі слів військового оглядача, якщо українська армія збереже боєздатність, буде нарощувати можливості, завдасть противнику великих втрат, значить перспективи в ЗСУ непогані. І навпаки, втрати серед українського війська будуть неприйнятні, бо Україні буде важко потім утримувати ці території.

Баланс втрат і ресурсів, які треба залучити для утримання частини Курщини, критично важливий. Українському командуванню доведеться ухвалювати дуже складні рішення, щоразу зважуючи без емоцій плюси й мінуси,

– зазначив Шарп.

Курщина може стати предметом торгів на переговорах

Шарп зауважив, що є думки стосовно того, що утримання частини Курщини може стати предметом торгів на переговорах між Україною й Росією.

Але незрозуміло, коли вони будуть і чи будуть взагалі. Якщо вони будуть через рік або три роки, то утримання такої частини території було б неправильним рішенням,

– вважає військовий оглядач.

Україна може робити сюрпризи

Україна показала всьому світу, завдяки операції в Курській області, що здатна на сюрпризи. А головне, що цей сюрприз був не стільки для світу, як для противника – Росії. Підготувати щось масштабне й неочікуване для ворога, як зазначив Шарп, в нинішніх умовах вкрай непросто.

"Якщо Україна планує надалі нові сюрпризи, то потрібно мати ресурс для цього. Краще не нові бойові бригади формувати, а доукомплектувати ті, що вже є. Якщо дійсно будуть наступальні операції з боку ЗСУ, то ці сили мають бути підготовлені. Новий недосвідчений підрозділ з невисокою ймовірністю здатний вирішувати складні завдання", – підсумував Шарп