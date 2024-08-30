Есть один минус, а все остальные плюсы, – Шарп разобрал действия по курской операции

Российское военное командование не считает курскую операцию, которую проводят Силы обороны Украины, стратегической угрозой для себя или срочной проблемой, которую надо решить любой ценой.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что Россия не слишком спешит действовать и силы на Курщине накапливает понемногу. Лишних сил у нее нет, а все резервные она пытается применять там, где есть продвижение, в частности на Донецкой области.

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Плюсов курской операции больше, чем минусов

По мнению Шарпа, руководство Украины надеялось на то, что Россия снимет силы с основных участков, но уверенным в этом не было. Это могло бы произойти, если бы была привлечена очень большая украинская группировка с угрозой Курску, с окружением группировки в Харьковской области, перерезанием логистики. Такой угрозы сейчас нет.

Он отметил, что Украина решила провести курскую операцию, исходя из того, что ее положительные результаты станут весомее, чем имеющиеся минусы.

В настоящее время есть один минус, а все остальное плюсы: нанесен серьезный ущерб российской армии, удар по репутации России, удалось поднять моральный дух украинцев, взято в плен много российских военных. Это беспрецедентное количество пленных за столь короткий период,

– озвучил военный обозреватель.

Риски для ВСУ будут расти

Украина напомнила западным партнерам, что умеет побеждать и принимать неординарные решения. Однако в дальнейшем риски для ВСУ возрастут. Шарп отметил, если украинское командование решит в дальнейшем удерживать часть Курской области, тогда это предполагает открытие нового участка фронта. Для этого нужно большое количество сил и ресурсов.

Главный актив Украины сегодня – это ВСУ. По словам военного обозревателя, если украинская армия сохранит боеспособность, будет наращивать возможности, нанесет противнику большие потери, значит перспективы в ВСУ неплохие. И наоборот, потери среди украинского войска будут неприемлемы, потому что Украине будет трудно потом удерживать эти территории.

Баланс потерь и ресурсов, которые надо привлечь для удержания части Курщины, критически важен. Украинскому командованию придется принимать очень сложные решения, каждый раз взвешивая без эмоций плюсы и минусы,

– отметил Шарп.

Курщина может стать предметом торгов на переговорах

Шарп отметил, что есть мнения относительно того, что удержание части Курщины может стать предметом торгов на переговорах между Украиной и Россией.

Но непонятно, когда они будут и будут ли вообще. Если они будут через год или три года, то удержание такой части территории было бы неправильным решением,

– считает военный обозреватель.

Украина может делать сюрпризы

Украина показала всему миру, благодаря операции в Курской области, что способна на сюрпризы. А главное, что этот сюрприз был не столько для мира, как для противника – России. Подготовить что-то масштабное и неожиданное для врага, как отметил Шарп, в нынешних условиях крайне непросто.

"Если Украина планирует в дальнейшем новые сюрпризы, то нужно иметь ресурс для этого. Лучше не новые боевые бригады формировать, а доукомплектовать те, что уже есть. Если действительно будут наступательные операции со стороны ВСУ, то эти силы должны быть подготовлены. Новое неопытное подразделение с невысокой вероятностью способно решать сложные задачи", – подытожил Шарп