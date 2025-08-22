Укр Рус
24 Канал Новини політики Узагалі не готують піхотинців: підполковник ЗСУ пояснив ворожу тактику на фронті
22 серпня, 16:39
3

Узагалі не готують піхотинців: підполковник ЗСУ пояснив ворожу тактику на фронті

Аліна Курлович
Основні тези
  • Росіяни не готують піхотинців і роблять ставку на чисельність військ.
  • Третій армійський корпус ЗСУ знищив значну кількість ворога, покращуючи тактичне становище.
  • На напрямках Покровська і Запоріжжя росіяни зосередили основні зусилля, проте на Запоріжжі дії менш інтенсивні.

Росіяни свідомо не готують піхотинців, обмежуючись лише мінімальною базою. Натомість ворог робить ставку на масовість і кількість військ.

Підполковник Максим Жорін, представник 3-го армійського корпусу, в ефірі 24 Каналу зазначив, що ворог продовжує застосовувати стару тактику. Зокрема, він використовує невеликі групи піхоти, які постійно здійснюють штурми з різних напрямків під прикриттям дронів.

Дивіться також Росіяни не будуть іти "в лоб" на міста: у 66 ОМБр назвали задум ворога на Лиманському напрямку 

Росіяни воюють інакше

"Це або скиди, або FPV, або оптоволокно. Якщо вони втратили дуже багато груп і не змогли досягти успіху, то намагаються стерти позицію FPV, артилерією або скидами", – сказав Максим Жорін.

Також він підкреслив, що росіяни не займаються підготовкою піхотинців. Вони не приділяють цьому належної уваги й роблять це абсолютно свідомо.

Вони не витрачають на це ресурси й сили. Вони дають лише мінімальні базові знання – як працювати в групі, як стріляти, тобто базову вогневу підготовку. Іноді навіть повністю відсутня медична підготовка. Вони роблять акценти на інших речах, 
– сказав Жорін.

Він додав, що росіяни акцентуються на перевазі у чисельності військ. Тому витрачати час, сили та ресурси на якісну підготовку особового складу вони, ймовірно, й надалі не планують.

Втім, він пояснив, що це не означає, що армія через це стає слабкою – вона просто воює інакше. Вони роблять основний акцент не на якості підготовки піхотинця, а на кількості сил і ресурсів. Відтак середній рівень підготовки особового складу залишається низьким.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться по карті

Він додав, що є всі ознаки того, що триває перекидання військ. Це свідчить: зупинятися росіяни найближчим часом не збираються, особливо на Покровському напрямку. Туди ворог стягнув значні сили, хоча й Україна зосередила там достатньо ресурсів.

Ворог зосередив увагу на логістиці ЗСУ

Жорін додав, що ворог зосереджує увагу на логістиці ЗСУ: намагається "висушити" її, не дозволяючи забезпечувати позиції та проводити евакуацію.

У третій штурмовій бригаді значна частина логістики покладається саме на дрони. Забезпечення, підвезення, вивезення та евакуація переважно здійснюються завдяки безпілотникам.

Ми зменшуємо кількість можливих поранень або втрат серед нашого особового складу. І не даємо ворогу порушити логістику, на яку він посягає і яку так хоче висушити, 
– сказав Жорін.

Він зазначив, що третій армійський корпус на окремих ділянках уже знищив значну кількість особового складу ворога, а подекуди навіть покращує тактичне становище.

Які останні події на Покровському напрямку?

  • 15 серпня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що біля Покровська Росія зосередила близько 100-тисячне угруповання. Коли ЗСУ завдавали втрат і знищували частину цих сил, росіяни підтягували резерви.
  • Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ворог зосередив основні зусилля на двох напрямках – Покровському та Запорізькому. Водночас на Запорізькому напрямку дії росіян залишаються менш інтенсивними.
  • Нині близько третини всіх боїв на фронті триває саме на Покровському напрямку. У серпні російським військам вдалося прорватися вглиб поблизу Добропілля. Ворог атакував Добропілля, Білозерське, Родинське та Білицьке. Втім згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ знищили близько 90% сил противника, які прорвалися вперед.