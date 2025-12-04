Чи буде багато дощів та яких температур чекати на початку грудня: відповідь синоптикині
- На початку грудня в Україні очікується переважно тепла погода.
- 5 – 6 грудня погода буде без істотних опадів, крім північних областей.
На початку грудня температура повітря буде здебільшого теплою. Подекуди можливі нічні морози, але переважно показники не опускатимуться нижче нуля.
Про це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю для NV, передає 24 Канал.
Чи знизяться температури?
Синоптикиня розповіла, що з 4 грудня у східних областях температура повітря уночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть там від 4 до 8 градусів тепла.
У південних областях, за її словами, як і зазвичай, буде дещо тепліше. У нічні години температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. Протягом дня показники становитимуть від 7 до 12 градусів тепла.
5 – 6 грудня також загалом погода без істотних опадів, крім північних областей – там подекуди вночі може бути невеликий дощ. Вночі 5 грудня буде +1…+7, а на сході, північному сході країни й на Закарпатті – від +4 до -2,
– повідомила вона.
Такі ж показники очікуються 6 грудня, на свято Святого Миколая, за винятком південної частини. Денні температури 5 грудня становитимуть від 3 до 9 градусів тепла, і 6 грудня – в межах від 1 до 7 градусів тепла.
У південних областях та на Закарпатті показники коливатимуться в межах від 6 до 12 градусів тепла.
Які прогнози були раніше?
Раніше повідомлялося, що атмосферний фронт приніс в Україну невеликі опади, сильних дощів поки не очікується. Значних та сталих морозів також поки не передбачається, тому метеорологічної зими ще не буде.
Загалом середньомісячна температура протягом грудня, згідно з попередніми підрахунками синоптиків, радше за все буде вищою за кліматичну норму. Сильного снігу наразі, за прогнозами, не передбачається.
Укргідрометцентр також повідомляв, що середня місячна температура у грудні буде на щонайменше кілька градусів вищою за норму. Для цього періоду характерні хуртовини, сніговий покрив і ожеледь.