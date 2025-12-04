Чи буде багато дощів та яких температур чекати на початку грудня: відповідь синоптикині

На початку грудня температура повітря буде здебільшого теплою. Подекуди можливі нічні морози, але переважно показники не опускатимуться нижче нуля.

Про це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю для NV, передає 24 Канал.

Чи знизяться температури?

Синоптикиня розповіла, що з 4 грудня у східних областях температура повітря уночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть там від 4 до 8 градусів тепла.

У південних областях, за її словами, як і зазвичай, буде дещо тепліше. У нічні години температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. Протягом дня показники становитимуть від 7 до 12 градусів тепла.

5 – 6 грудня також загалом погода без істотних опадів, крім північних областей – там подекуди вночі може бути невеликий дощ. Вночі 5 грудня буде +1…+7, а на сході, північному сході країни й на Закарпатті – від +4 до -2,

– повідомила вона.

Такі ж показники очікуються 6 грудня, на свято Святого Миколая, за винятком південної частини. Денні температури 5 грудня становитимуть від 3 до 9 градусів тепла, і 6 грудня – в межах від 1 до 7 градусів тепла.

У південних областях та на Закарпатті показники коливатимуться в межах від 6 до 12 градусів тепла.

Які прогнози були раніше?