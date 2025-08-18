Цього тижня в частині України очікують сильні дощі. Також будуть грози й дошкулятиме поривчастий вітер.

Коли будуть дощі та грози?

Цього тижня через територію України час від часу будуть переміщуватися атмосферні фронти та гребені високого тиску. Через це очікується контрастна погода, також коливання атмосферного тиску. До речі, часом буде дошкуляти поривчастий вітер.

Метеоролог також зазначив, що будуть періодичні дощі різної інтенсивності. Кібальчич спрогнозував, де й коли саме чекати сильних злив.

У понеділок, 18 серпня, на Прикарпатті, Буковині, Вінниччині та Південному Сході дощі. Також подекуди грози.

У вівторок, 19 серпня, під впливом області підвищеного атмосферного тиску по всій території нашої держави очікується малохмарна погода. Без опадів. До речі, дощів не буде і в середу, 20 серпня.

У четвер, 21 серпня, ще буде переважати спокійна й суха погода у більшості областей. Однак у західній частині вдень розпочнеться дощ у супроводі грози. Подекуди можливі сильні зливи, а також шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У п'ятницю, 22 серпня, на Заході й Півночі протягом доби буде переважати хмарна, дощова та прохолодна погода. Тим часом на решті території України – спекотно та сухо.

У суботу, 23 серпня, дощі з грозами очікуються у північних і центральних областях, удень також подекуди на Сході та Півдні. Тільки на Заході вже без опадів.

У неділю, 24 серпня, по всій території України прогнозується стійка та прохолодна погода. Під впливом антициклону дощі не очікуються.

До речі, метеоролог також попередив про похолодання. Уже відомо, коли знизиться температура й чи можливі заморозки.