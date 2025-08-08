Литиме майже по всій Україні: коли будуть дощі у більшості областей
Найближчими днями в Україні переважатиме суха погода, лише подекуди невеликі дощі. Втім, згодом опади можуть накрити більшість областей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.
Коли будуть дощі в більшості областей України?
У найближчі три доби переважатиме суха погода. Тільки у суботу, 9 серпня, у північній частині подекуди пройде короткочасний дощ. Втім, сильні опади не очікуються.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в понеділок, 11 серпня, дощі можуть накрити більшість областей.
Опади не очікуються тільки у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Волинській, Закарпатській і Житомирській, а також окупованому Криму.
До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, уже 12 серпня по всій Україні знову без опадів.