Яка буде погода до кінця весни: чого чекати у травні
Джерело:УНІАН
Цього року квітень дивує аномальним теплом. Подекуди температура навіть сягнула 30 градусів. Якою ж буде погода до кінця місяця та весни загалом, розповіли в Українському гідрометеорологічному інституті.
Так, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Віра Балабух розповіла, якої погоди чекати до кінця весни, чи буде аномальна спека у травні.
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Прогноз до кінця весни
Віра Балабух зауважила, що квітень в Україні буде дуже теплим. Зокрема, середня за місяць температура може бути на 2 – 4 градуси вище норми, або навіть більше.
Цікаво, що найбільш аномальна погода, за словами експерти, очікується впродовж цього тижня.
В останній місяць весни також переважатимуть вищі, ніж зазвичай, температури. Однак, можуть бути не настільки аномально високими, як у квітні.
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Яка буде погода влітку 2024
- Віра Балабух також поділилася першими прогнозами на літо в Україні. Зазначила, що воно, можливо, не буде рекордно спекотним.
- З одного боку очікується нейтральна фаза між "Ель-Ніньйо" та "Ла-Нінья". З іншого – на планету буде впливати дуже активна сонячна радіація.
- "І розрахунки, і експертні оцінки говорять про те, що у нас літо може бути спекотним. Але, якщо до цього йшлося про те, що воно може бути найспекотнішим, то зараз більш обережно йдеться про це. Можливо, що це літо і не виявиться найбільш спекотним. Хоча буде досить таки теплим", – підкреслила метеорологиня.
- Розповіла, що така ситуація пов'язана з декількома чинниками. На процеси такого великого масштабу, які впливають на циркуляцію атмосфери упродовж тривалого періоду, впливає стан океанів.
- "І одне з таких явищ, яке спостерігається в океані, – це південне коливання. Тобто в екваторіальних широтах Тихого океану у нас спостерігається "Ель-Ніньйо" і "Ла-Нінья" – підвищення або охолодження екваторіальних вод, які суттєво впливають потім на циркуляцію", – пояснила експертка.