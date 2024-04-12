Яка буде погода до кінця весни: чого чекати у травні

Цього року квітень дивує аномальним теплом. Подекуди температура навіть сягнула 30 градусів. Якою ж буде погода до кінця місяця та весни загалом, розповіли в Українському гідрометеорологічному інституті.

Так, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Віра Балабух розповіла, якої погоди чекати до кінця весни, чи буде аномальна спека у травні.

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Прогноз до кінця весни

Віра Балабух зауважила, що квітень в Україні буде дуже теплим. Зокрема, середня за місяць температура може бути на 2 – 4 градуси вище норми, або навіть більше.

Цікаво, що найбільш аномальна погода, за словами експерти, очікується впродовж цього тижня.

В останній місяць весни також переважатимуть вищі, ніж зазвичай, температури. Однак, можуть бути не настільки аномально високими, як у квітні.

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Яка буде погода влітку 2024