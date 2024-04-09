Коли чекати опадів, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що температура буде доволі високою, порівняно з кліматичною нормою. передає 24 Канал.

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Коли знову будуть дощі

Упродовж кількох діб території нашої держави перебуватиме під впливом поля підвищеного тиску, що забезпечить у більшості областей погоду без опадів.

Буде багато прояснень. Тож вдень уже не завадять сонцезахисні окуляри. Втім, така погода протримається до вихідних.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, у суботу й неділю – 13 та 14 квітня дощі пройдуть у західних, центральних і частково північних областях. В інших поки що опади не очікуються.

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Орієнтовний прогноз погоди на 13 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на найближчі три доби

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз на три доби. Зазначили, що 10 – 12 квітня в Україні буде без опадів, тільки вдень п'ятниці у Карпатах невеликий короткочасний дощ.

Вітер змінних напрямків, 3 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі 7 – 13 градусів; вдень 21 – 22.

10 квітня в Карпатах, Криму та на узбережжі морів, 11 квітня у західних та північних областях 16 – 22, 12 квітня в Україні, крім Півдня та Сходу, 15 – 20 градусів.

Зауважимо, раніше синоптики прогнозували, що середня місячна температура повітря у квітні передбачається в межах 8 – 13 градусів тепла, у Карпатах 6 – 7 градусів. Це близько до норми, лише у більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Також писали, що місячна кількість опадів в межах 30 – 52 міліметрів. У Карпатах 60 – 89, що в межах норми.