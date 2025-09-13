На вихідних Україну накриє антициклон, внаслідок чого пануватиме малохмарна погода майже без опадів. Субота та неділя минуть зі спокійною та сонячною погодою з комфортними температурними показниками.

Про це пише 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

До теми Метеорологиня відповіла, чи буде ця осінь теплішою за попередні

Якою буде погода в Україні 13 і 14 вересня?

Майже всю Східну Європу на вихідних накриє комфортна погода. В Україні лише на Півночі та Сході очікуються доволі холодні ночі. На крайньому Заході країни невеликі дощі литимуть 14 вересня, місцями опаду супроводжуватимуться грозами.

На східному та південно-східному напрямку, а також у західних та південних областях часом може бути поривчастий вітер. Вночі та зранку прогнозуються тумани, особливо по низинах та вздовж узбережжя річок і озер.

У суботу, 13 вересня, на Заході України істотних опадів не очікується, вночі та вранці місцями може бути туман. Вітер дутиме з різних напрямків 3 – 8 метрів за секунду. Вдень пориви посиляться до 5 – 10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме 9 – 14 градусів тепла, а вдень очікується +19…+24 градусів. На Закарпатті повітря прогріється до 26 градусів тепла.

На Півночі 13 вересня очікується малохмарна погода без опадів. Вітер – 5 – 10 метрів за секунду. В нічний час температура становитиме 7 – 12 градусів тепла, а вдень – 20 – 25 градусів тепла.

У центрі країни під впливом антициклону також не прогнозуються опади. Вночі та вранці місцями можливо буде слабкий туман. Вітер очікується зі східного напрямку силою 3 – 8 метрів за секунду. Уночі температура коливатиметься в межах +8 – +13 градусів, а вдень – від 21 до 26 градусів тепла.

У південних регіонах країни та у Криму синоптик прогнозує сонячну та теплу погоду без опадів. Вітер зі східного напрямку буде силою 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 12 – 17 градусів тепла, а вдень максимальні значення досягнуть 23 – 28 градусів тепла.

У східних областях опадів не передбачається, погода буде малохмарна. Сила вітру сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вдень – +19...+24 градусів.

У неділю, 14 вересня, на Закарпатті та на Львівщині лише ввечері пройдуть невеликі грозові дощі. Вночі та вранці в областях може бути туман. Вітер з південно-східного напрямку очікується силою 7 – 12 метрів за секунду. Удень місцями пориви можуть посилитися до 15 – 20 метрів за секунду. Вночі температура сягатиме 9 – 14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів.

На Півночі утримається суха та малохмарна погода. Вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. Уночі повітря матиме температуру 7 – 12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 22 – 27 градусів тепла.

У центрі в неділю опадів не передбачається. Вітер дутиме зі Сходу силою 5 – 10 метрів за секунду. Вночі температура коливатиметься в межах 8 – 13 градусів тепла, вдень очікується +23…+28 градусів.

На Півдні України, а також у Криму цього дня буде тепло. Вітер східний, 7 – 12 метрів за секунду. В Криму та Приазов'ї можуть бути пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря прогнозується в межах 12 – 17 градусів тепла вночі та від 22 до 27 градусів тепла вдень.

На Сході 13 вересня без опадів, вітер східний, 7 – 12 метрів за секунду. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть 6 – 11 градусів тепла, а вдень – +23…+28 градусів.