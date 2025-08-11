Невдовзі в Україні встановиться суха та малохмарна погода. Дощі відходять на тривалий час.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Коли в Україні припиняться дощі?

Так, найближчими днями над центральною та східною Європою сформується малорухливий антициклон. Завдяки цьому в Україні щонайменше до 20-х чисел серпня очікується малохмарна та суха погода з комфортною температурою. Але деяких районах півдня та сходу навіть очікується грунтова посуха.

Останні дощі пройшли Україною у понеділок, 11 серпня. Вже з вівторка, 12 серпня, в Україні встановиться спокійна та суха погода, без опадів. Завдяки малорухливому антициклону такий прогноз буде актуальним до кінця тижня. Лише у суботу, 16 серпня вдень на крайньому сході можливі невеликі грозові дощі.

Зауважимо, протягом наступного тижня в Україні зберігатиметься комфортна температура. Позначки термометра в середньому коливатимуться в межах +22…+28 вдень. Проте у південній частині та на Закарпатті переважно буде +28…+33.