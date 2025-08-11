Вскоре в Украине установится сухая и малооблачная погода. Дожди отходят на длительное время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Когда в Украине прекратятся дожди?

Да, ближайшие дни над центральной и восточной Европой сформируется малоподвижный антициклон. Благодаря этому в Украине как минимум до 20-х чисел августа ожидается малооблачная и сухая погода с комфортной температурой. Но в некоторых районах юга и востока даже ожидается почвенная засуха.

Последние дожди прошли по Украине в понедельник, 11 августа. Уже со вторника, 12 августа, в Украине установится спокойная и сухая погода, без осадков. Благодаря малоподвижному антициклону такой прогноз будет актуальным до конца недели. Только в субботу, 16 августа днем на крайнем востоке возможны небольшие грозовые дожди.

Заметим, в течение следующей недели в Украине будет сохраняться комфортная температура. Отметки термометра в среднем будут колебаться в пределах +22...+28 днем. Однако в южной части и на Закарпатье преимущественно будет +28...+33.