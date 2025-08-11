Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Какой будет погода на неделе?

Как рассказал Игорь Кибальчич, в течение следующей недели над центральной и восточной Европой ожидается развитие малоподвижного антициклона. Новый синоптический период продлится как минимум до 20-х чисел августа. Это означает, что в Украину придет малооблачная и сухая погода с комфортной температурой, хотя и повышенным атмосферным давлением.

Кроме того, синоптики предупреждают о почвенной засухе, которая может развиться в некоторых районах востока и юга. В природных системах существенно возрастет уровень пожарной опасности.

У понедельник, 11 августа, ночью в северных областях, днем на востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15...+20, днем +22...+27, в южных и центральных регионах +27...+32.

У вторник, 12 августа, по Украине ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха ночью будет опускаться до +10...+16, днем +23...+28, в южной части и на Закарпатье до +31.

У среду, 13 августа, по стране снова без осадков, малооблачно. Температура воздуха в ночное время составит +10...+16, днем +24...+29, в южной части и на Закарпатье +28...+33.

У четверг, 14 августа, по всей территории нашей страны будет преобладать солнечная и теплая погода, без осадков. Ночью прогнозируется +10...+16, днем +24...+29, в южной части и на Закарпатье +30...+35.

У пятницу, 15 августа, погодная тенденция продолжится. Осадков не ожидается, а небо будет малооблачным. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +11...+17, днем +24...+29, в южной части и на Закарпатье +30...+35.

У субботу, 16 августа, Украина продолжит находиться в условиях антициклона, поэтому осадков не предвидится, однако днем на крайнем востоке возможны небольшие грозовые дожди. Температура воздуха в ночное время прогнозируется в пределах +11...+17, днем +24...+29, в южной части и на Закарпатье +30...+35.

У воскресенье, 17 августа, погодные условия существенно не изменятся: ожидается малооблачная и сухая погода по всей Украине. Температура воздуха в ночное время будет +10...+16, в дневное +25...+30, в южной части и на Закарпатье +29...+34.